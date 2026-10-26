청년 65% “일자리 선택, 임금이 최우선”

청년층이 일자리를 선택할 때 가장 중요하게 보는 요소는 임금 수준인 것으로 나타났다. 기업 규모보다 임금과 근무환경 등 실제 근로조건을 더 중시한다는 응답도 절반을 넘었다.



중소기업중앙회는 만 19∼39세 청년 1000명을 대상으로 지난 8∼9월간 실시한 ‘청년층 대상 중소기업 일자리 인식조사’ 결과 이같이 나타났다고 25일 밝혔다.

서울의 한 대학 일자리플러스센터 모습. 연합뉴스

조사 결과 일자리 선택 시 중요하게 고려하는 요소로 ‘임금 수준’이 64.7%로 가장 높았다. 이어 근로시간 51.9%, 고용안정성 50.9% 순이었다. 기업 규모와 실제 근로조건 가운데 무엇을 더 중요하게 보는지를 묻는 질문에는 56.5%가 임금·근무환경·성장 가능성 등 실질적인 근로조건을 꼽았다. 중소기업 재직 청년에서는 이 비율이 64.5%로 더 높았다.



청년들이 중소기업 취업을 기피하는 이유로는 ‘열악한 근무환경·조직문화’가 52.3%로 가장 많았다. 낮은 임금 49.8%, 경력·성장 가능성에 대한 불확실성 36.4%, 고용안정성 우려 36.3% 등이 뒤를 이었다. 중소기업 재직 청년의 계속근무 의향은 46.7%였고, 미취업자 등 다른 청년의 중소기업 취업 의향은 30.6%에 그쳤다. 과거 중소기업 근무 경험이 있는 청년 191명 가운데 58.7%는 근무 기간이 1년 미만이었다. 주요 퇴사 사유는 낮은 임금 41.4%, 열악한 근무환경과 과도한 업무·장시간 근로가 각각 37.2%였다.



고용시장에 대한 인식은 부정적이었다. 올해 취업·채용 기회가 지난해보다 줄었다는 응답은 46.6%로, 늘었다는 응답 7.0%를 크게 웃돌았다. 내년 취업·채용 기회도 감소할 것이라는 응답이 40.3%로 확대 전망 9.4%보다 높았다.



비수도권 중소기업 취업과 관련해서는 55.3%가 임금·복지·직무 등 조건이 맞으면 취업을 고려할 의향이 있다고 답했다. 필요한 조건으로는 주거 지원 55.2%, 수도권 대비 경쟁력 있는 임금 47.5%, 교통·통근 지원 43.9% 순이었다.

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