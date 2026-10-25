3분기 임시·일용직 31년 만에 최소… 4050 ‘직격탄’

올해 3분기 임시·일용근로자 수가 동기 기준 31년 만에 가장 적은 수준으로 떨어졌다. 건설 경기 침체가 장기화하면서 줄어든 일용직 일자리 4곳 중 3곳은 건설업에서 발생했고, 임시근로자도 내수경기 영향을 받는 숙박·음식점업을 중심으로 6만명 가까이 감소한 영향이다. 임시·일용직에서 가구 생계를 책임지는 40~50대의 일자리 감소가 두드러진 것으로 나타나 취약계층의 소득 불안이 커질 수 있다는 우려가 나온다.

인력사무소가 밀집한 서울 남구로역 인근 횡단보도에 일감을 구하려는 일용직 구직자의 그림자가 길게 드리워져 있다. 연합뉴스

25일 국가데이터처의 경제활동인구조사 마이크로데이터를 분석한 결과, 올해 3분기 임시·일용근로자는 572만7000명으로 지난해 같은 기간보다 9만5000명 감소했다. 3분기 기준으로는 1995년(545만1000명) 이후 31년 만에 가장 적은 규모다.



고용형태별로 보면 일용근로자는 83만3000명으로 전년 동기 대비 3만8000명 줄었다. 3분기 기준 역대 최저치다.



업종별로 건설업에 종사하는 일용근로자가 38만1000명으로 1년 전보다 2만8000명 줄었다. 전체 일용근로자 감소 인원의 74.6%가 건설업에서 발생한 셈이다. 지난달 건설업 취업자는 지난해 같은 달보다 4만8000명 줄어 29개월 연속 감소했고, 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 73.2로 기준선인 100을 크게 밑도는 등 최근 건설경기 부진의 직격탄을 맞은 모습이다.



이밖에 도·소매업에서 1만명, 협회·단체 및 기타 개인서비스업에서 9000명, 숙박·음식점업에서 8000명이 각각 감소했다. 건설업에서는 50대가 2만1000명 줄어 연령대별 감소폭이 가장 컸다. 도·소매업에서는 청년층(15∼29세)이 6000명, 협회·단체 및 기타 개인서비스업에서는 50대가 1만1000명 줄었다.



계약 기간이 1개월 이상 1년 미만인 임시근로자는 지난해 같은 기간보다 5만7000명 줄어든 489만4000명으로 집계됐다. 내수경기 영향을 받는 숙박·음식점업에서 3만명이 줄어 감소폭이 가장 컸다. 숙박·음식점업에서는 40대(-1만5000명)가, 도·소매업에서는 50대(-1만3000명)가 가장 큰 감소폭을 보였다.



데이터처의 근로형태별 부가조사를 보면 비정규직 근로자 중 32.0%는 비자발적인 사유로 일자리를 선택했고, 이들 가운데 73.9%는 ‘당장 수입(생활비)이 필요해서’라고 답했다. 임시·일용근로자와 비정규직은 통계상 분류 기준이 다르지만 상당 부분 겹치는 만큼 생계를 위해 일하는 단기 근로자들에게 일자리 감소는 소득 불안으로 이어질 수 있다.

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