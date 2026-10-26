헷갈리는 옛날 이야기 : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 016

□ 수사 단어 ·고사(古事)[옛날 일] : 옛날에(古) 있었던 일(事). 주로 전설이나 설화를 뜻함. ·고사(故事)[내려오는 일] : 유래가 있는 옛날(古) 일(事). 주로 관습이나 고사성어의 바탕이 됨. ·고전(古典) : 오랫동안 사람들에게 읽혀 온 옛날의 책. ·중고(中古) : 이미 사용한 적이 있는 낡은 물건. ·고의(故意) : 일부러 하는 마음. (어떤 까닭이나 이유가 있음) ·사고(事故) : 뜻밖의 일.

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 똑같은 '고사'라고 들려도 한자를 자세히 보면 그 성격이 다릅니다.

첫째, 고사(古事)는 단순히 '옛날(古) 일(事)'이에요. "아주 먼 옛날, 호랑이가 살았는데 말이야~"로 시작하는 신비로운 전설이나 할머니의 옛날이야기가 여기 해당하죠. 시간적으로 아주 오래된 사건 그 자체를 수사할 때 씁니다.

둘째, 고사(故事)는 '오늘날의 뿌리'가 되는 이야기예요. 여기서 '고(故)'는 '연고(이유)'를 뜻하기도 하죠. 단순히 오래된 일이 아니라, "이 말은 어떤 이유나 유래에서 시작되었지?"를 따질 때 등장해요. 우리가 배우는 '고사성어'가 바로 이 요원의 담당 구역입니다.

□ 수사 확인

1. 다음 중 단어의 쓰임이 올바르지 않은 것을 고르세요.

① 우리 마을에는 용이 하늘로 올라갔다는 신비한 고사(古事)가 전해진다.

② 고사(故事)성어 '새옹지마'는 중국의 한 노인에게서 유래한 이야기이다.

③ 도서관에서 먼지가 쌓인 아주 오래된 고사(古事) 책을 발견했다.

④ 이번 축구 경기는 비가 와서 수중전이 된 아주 특별한 고사(故事)이다.

2. 다음 수사 일지를 읽고 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 고사(古事), 고사(故事), 고전, 중고, 고의, 사

"탐정은 마을 박물관에서 ( ① ) 소설 한 권을 조사하기 시작했습니다. 그 책에는 아주 먼 옛날부터 내려온 기이한 ( ② )들이 가득 적혀 있었죠. 탐정은 그중에서도 특정 단어의 유래가 된 ( ③ )를 분석하여 보물이 숨겨진 위치를 알아냈습니다. 범인은 수사를 방해하려고 ( ④ )로 ( ⑤ )를 냈지만, 탐정은 ( ⑥ ) 가게에 숨어 있던 범인을 무사히 검거했습니다. 이 모든 활약상은 훗날 탐정단의 위대한 ( ② )로 기록될 것입니다."

□ 수사 단서

고사(古事)는 '옛날(古)'이라는 시간에 집중하고, 고사(故事)는 '성어'나 '유래'처럼 무언가의 원인(故)이 된 사건에 집중해요!

유도 질문: "만약 네가 '여우 누이' 같은 전설을 읽고 있다면 그건 '古事'일까, '故事'일까? 그럼 '지록위마'라는 말의 유래를 찾고 있다면 무엇일까?"

[정답]

1번: ④ (경기가 특별한 것은 그냥 '사건'이나 '일'입니다.)

2번: ① 고전 ② 고사(古事) ③ 고사(故事) ④ 고의 ⑤ 사고 ⑥ 중고

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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