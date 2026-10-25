[부동산 특집] 천안 두정·불당 생활권… 1호선 도보 이용 가능

대우건설이 충남 천안시 서북구 성정동에서 ‘두정역 푸르지오 그랑피크’(사진)를 분양 중이다. 지하 3층∼지상 35층, 10개동, 총 1438가구, 전용면적 59∼114㎡다. 3.3㎡당 분양가는 1485만원이다.

단지는 천안 원도심과 두정·불당 생활권을 모두 이용할 수 있다. 수도권 전철 1호선 두정역과 천안역, 경부고속도로 천안 나들목(IC) 등 교통 여건도 갖췄다. 이마트와 롯데마트, 신세계백화점, 단국대병원 등이 가깝고, 삼성디스플레이 천안캠퍼스와 천안 제2·3·4일반산업단지 등이 인접해 직주근접 여건도 좋다.

단지 내부에는 잔디광장과 수경시설, 숲속산책로를 갖춘 ‘레이어드 파크’ 조경을 적용하고 피트니스와 사우나, 골프클럽, 작은도서관, 공유오피스 등을 조성한다. 일부 평면에는 4베이 맞통풍 구조와 팬트리, 드레스룸 등을 적용해 공간 활용도를 높였다. 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리에 마련됐다. 2030년 1월 입주 예정이다.

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