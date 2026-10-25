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[부동산 특집] ‘평당 1683만원’ 삼성 직주근접… 채광·조경 굿

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힐스테이트 고덕엘리스트

현대건설이 경기 평택시 고덕국제신도시에서 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’(사진)를 분양 중이다. A12·A65블록에 지하 2층∼지상 27층, 총 1779가구다. 전 가구가 전용면적 84㎡이며, 3.3㎡당 평균 분양가는 1683만원대다.

단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 가깝다. 수도권 전철 1호선 서정리역과 수서고속철도(SRT) 평택지제역을 이용할 수 있고, 수원발 고속철도(KTX) 직결사업도 추진 중이다. 인근에 민세초·중과 송탄고가 있으며, 고덕3초·8초와 고덕6중도 신설될 예정이다. 국제학교 설립 예정인 에듀타운도 가깝다. 단지 내 조경 비율은 40%대이며, 동 간 거리는 최대 148m다. 4베이 판상형 위주로 설계하고 알파룸과 드레스룸, 팬트리, 세대별 창고 등을 마련했다. 실내 놀이터 ‘H 아이숲’과 도서관, 돌봄교실, 피트니스 등 커뮤니티 시설도 조성한다.

견본주택은 평택시 고덕동 1694-1084 일원에 있으며, 정당계약은 11월 9∼11일 진행된다.


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