재능대, 인천 유관기관과 청년 취업지원 머리 맞대

재능대학교가 인천의 여러 유관기관과 청년 취업지원에 머리 맞댔다.

재능대 대학일자리플러스센터는 청년들의 취업역량 강화와 성공적인 사회 진출을 위한 맞춤형 프로그램을 운영했다고 25일 밝혔다. 인천고용센터, 제물포구 등 지역의 기관들과 연계해 대학 재학생뿐 아니라 청년 및 직업계고 학생까지 도움을 주고자 마련됐다.

제물포구와 인천테크노파크 뿌리산업일자리센터는 ‘2026년 뿌리기업과 함께하는 채용박람회’를 공동 개최했다. 인공지능(AI) 모의면접 체험 부스를 선보여 구직자들이 AI 기술로 면접 체험과 함께 실전 대응력을 높일 수 있도록 지원했다.

또한 인천고용센터와 협력해 두 차례의 취업특강을 열었다. ‘나의 강점 찾고, 직무 찾고, 취업 하자’와 ‘AI 안 쓰면 손해 보는 취업전략’을 주제로 자기이해를 바탕으로 한 직무 탐색·전략이 제공됐다.

아울러 인천바이오과학고 인천뷰티예술고, 재능고 등 3개교 학생 170명 대상으로 4회에 걸쳐 특강을 진행했다. 고졸 취업 성공사례 공유, 전공 분야 현직자 강의, AI 활용 자기소개서 분석, NCS 직업기초능력 교육 등 진로 설계와 취업 준비에 필요한 내용들이 전달됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지