'부캉이' 수로 떠난 날 북항 기름 유출 원인은 인근 유조선

부산 상어 '부캉이'가 북항 친수공원 수로를 떠난 날인 지난 23일 발생한 기름 유출 사고 원인은 인근 유조선인 것으로 확인됐다.



부산해양경찰서는 북항 친수공원 인근 해상에서 기름을 유출하고도 신고하지 않은 유조선을 사고 발생 약 24시간 만에 적발했다고 25일 밝혔다.

기름 유출 유조선 적발. 부산해경 제공

해경은 지난 23일 낮 12시 23분께 북항 친수공원 인근 해상에 기름이 떠 있다는 신고를 받고 관계기관과 함께 선박 8척과 인력 40여명을 투입해 긴급 방제작업을 벌였다.



해경은 주변 선박 탐문과 해상교통관제센터(VTS) 항적 분석, 폐쇄회로(CC)TV 확인, 해상 시료 채취, 유지문 분석 등을 통해 기름을 유출한 선박을 특정했다.



조사 결과 해당 유조선의 유류 이송 호스에서 기름 87ℓ가 해상으로 유출된 것으로 확인됐다.



해당 선박은 기름 유출 사실도 신고하지 않았다.



사고 당일은 부캉이가 오전부터 수로 주변에서 자취를 감추면서 많은 시민이 행방에 촉각을 곤두세우던 때였다.



당시 인근 해상에서 기름띠까지 발견되자 언론사와 관계 기관에는 제보와 신고가 잇따랐고, 부캉이에게 영향을 미치는 것 아니냐는 우려도 제기됐다.



부캉이는 이튿날인 24일 수로에서 약 2㎞ 떨어진 부산항 국제여객터미널 인근에서 건강하게 유영하는 모습이 확인됐다.



부산해경 관계자는 "해양오염 행위를 철저히 조사하고 엄정하게 조치하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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