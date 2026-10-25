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해군 최초 '1만시간 무사고 비행' 조종사 탄생

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배주현 기자 jhb92@segye.com

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해군 역사상 최초로 1만 시간 무사고 비행 대기록을 달성한 조종사가 탄생했다. 해군항공사령부 609교육훈련전대 소속 박기현 비행 교관이 그 주인공이다. 

 

25일 해군은 “박 교관이 지난 23일 교육훈련 비행을 통해 1만 시간 무사고 비행기록을 달성했다”고 밝혔다. 박 교관이 조종한 헬기 종류도 해상기동헬기, UH-60, UH-1H 등 여섯 기종에 이른다. 

 

박기현 해군항공사령부 609교육훈련전대 비행교육교관이 지난 22일 목포 해군기지 주기장에서 교육 비행을 앞두고 있다. 해군 제공
박기현 해군항공사령부 609교육훈련전대 비행교육교관이 지난 22일 목포 해군기지 주기장에서 교육 비행을 앞두고 있다. 해군 제공

한국항공대학교 항공운항학과를 졸업한 박 교관은 1991년 해군 소위(사관후보생 84기)로 임관해 헬기 조종사로 비행을 시작했다. 이후 약 19년 동안 해상에서 수많은 작전비행을 수행했다. 2010년 해군 소령으로 예편한 이듬해엔 해군 비행 교관 군무원으로 임용됐다. 박 교관은 항공사령부 비행교육대대에서 15년 동안 해군 347명, 해병대 28명, 공군 3명 등 총 378명의 헬기 조종사를 양성했다. 

 

박 교관은 “1만 시간이라는 숫자 뒤에는 매 순간 기본을 지키려는 마음에 더해 함께 땀 흘려준 조종사뿐만 아니라 관제사, 정비사 등 지상에서 지원해준 수많은 전우가 있었다”며 “앞으로도 하늘에서 바다를 수호하는 정예 헬기 조종사 양성에 최선을 다할 것”이라고 소회를 밝혔다. 


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