노인 하지 기능 제한, 여성이 남성의 3배…80세 이상 女 가장 취약

70대 중반에 들어서면 남녀 모두 쭈그리기·까치발·한 층 올라가기 등 생활기능이 두드러지게 떨어지는 것으로 분석됐다. 특히 여성 노인이 남성 노인보다 심한 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

고령층의 신체 기능이 나이가 들수록 저하되는 가운데, 하지동작에 어려움을 겪는 여성 노인의 비율이 남성보다 약 3배 높은 것으로 나타났다.

특히 80세 이상 여성의 생활기능 점수가 전체 성별·연령 집단 가운데 가장 낮아 고령 여성의 신체 기능을 고려한 건강관리 대책이 필요하다는 분석이 나왔다.

25일 질병관리청에 따르면 2024년 국민건강영양조사 자료를 활용해 65세 이상 노인의 생활기능 수준과 건강지표를 분석한 결과, 노인생활기능척도(LF-10) 점수는 100점 만점 기준 평균 85.9점이었다. 남성은 92.1점, 여성은 80.9점으로 성별 격차가 나타났다.

생활기능 점수는 연령이 높아질수록 낮아졌다. 특히 65∼69세와 70∼74세에 비해 75세 이상에서 점수 하락이 두드러졌으며, 80세 이상 여성 노인의 점수는 64.3점으로 가장 낮았다.

노인생활기능척도는 기존 신체기능 평가가 장애 여부를 중심으로 이뤄진다는 지적에 따라 개발됐다. 하지·상지 기능을 비롯해 사회활동과 일상생활수행능력 등을 폭넓게 평가하기 위해 국민건강영양조사에 새롭게 도입됐다.

세부 항목에서도 여성 노인의 신체적 어려움이 상대적으로 컸다. 특정 동작이나 기능을 ‘전혀 할 수 없다’ 또는 ‘매우 어렵다’고 답한 비율을 뜻하는 생활기능제한율은 전반적으로 여성이 남성보다 높았다.

남녀 모두 가장 어려움을 겪는 동작은 ‘구부리기·쭈그리기·무릎 꿇기’였다. 해당 항목의 생활기능제한율은 남성 8.5%, 여성 35.6%로 여성의 제한율이 남성보다 4배 이상 높았다.

남성은 이외에 ‘까치발로 서 있기’(5.3%), ‘한 층 올라가기’(4.7%) 순으로 어려움을 호소했다. 여성은 ‘한 층 올라가기’(18.3%), ‘까치발로 서 있기’(13.7%) 순이었다. 반면 남녀 모두 ‘목욕 또는 샤워하기’에서 어려움을 겪는다고 답한 비율은 가장 낮았다.

연령에 따른 차이도 확인됐다. 65∼74세와 75세 이상으로 나눠 분석한 결과, 남성은 75세 이상에서 하지동작과 대중교통 이용, 사회활동 참여의 생활기능제한율이 유의하게 높았다. 여성은 모든 평가 항목에서 75세 이상의 제한율이 유의하게 높았으며, 특히 한 층 올라가기와 구부리기·쭈그리기·무릎 꿇기, 400m 걷기에서 연령대별 차이가 컸다.

생활기능 수준과 건강지표의 관계도 나타났다. 남녀 모두 생활기능 수준이 낮을수록 활동제한율이 높았다. 여성은 생활기능 수준이 낮은 집단일수록 악력저하율과 근감소증 유병률도 높아지는 경향을 보였다.

생활기능 수준이 가장 낮은 1분위 여성의 악력저하율은 29.4%로, 3분위의 5.3%보다 높았다. 근감소증 유병률 역시 1분위가 18.3%, 3분위가 3.7%로 차이를 보였다. 남성에서는 이 같은 차이가 통계적으로 유의하지 않았다.

질병관리청은 연령 증가에 따라 하지동작 기능이 크게 감소했으며, 하지동작의 생활기능제한율이 여성에서 남성보다 약 3배 높게 나타났다고 설명했다. 성별과 연령에 따른 생활기능 차이를 반영해 노인 건강증진 프로그램을 개발할 필요가 있다는 것이다.

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