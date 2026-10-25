포장김치도 소용량이 대세…1kg 이하 거래액 39% 늘었다

김치를 한 번에 많이 사두기보다 필요한 만큼 조금씩 구매하는 소비가 늘고 있다. 1~2인 가구 증가와 맞물려 1kg 안팎의 소용량 제품이 빠르게 성장하는 가운데 식품업체들도 제품 용량과 종류를 세분화하고 있다.

컬리 제공

25일 컬리에 따르면 최근 3개월간인 올해 7~9월 포장김치 거래액은 지난해 같은 기간보다 35% 증가했다. 같은 기간 판매 상품 수도 28% 늘었다.

증가폭이 가장 컸던 것은 소용량 제품이다. 100g~1kg대 포장김치 거래액은 전년 동기 대비 39% 늘었다. 2~4kg대 제품은 26%, 5~10kg대 제품은 18% 증가하는 데 그쳤다. 한 번에 많은 양을 구매하는 것보다 먹을 만큼만 사고 여러 종류를 바꿔 먹으려는 수요가 커진 것으로 풀이된다.

컬리 자체 상품도 이런 흐름을 타고 있다. 컬리가 지난해 9월 CJ제일제당과 함께 내놓은 제일맞게컬리 포기김치와 총각김치 거래액은 출시 1년 만인 올해 9월 기준 56% 증가했다. 제일맞게컬리 총각김치는 컬리 전체 총각김치 상품 가운데 거래액 1위를 기록했다.

컬리스(Kurly's) 시원한 배추김치 역시 최근 3개월 거래액이 전년 동기 대비 58% 늘었다. 특히 반포기씩 나눠 포장한 1.5kg 제품은 컬리 전체 김치 카테고리에서 거래액 2위에 올랐다.

소용량 제품 확대는 김치에만 나타나는 현상은 아니다. CJ제일제당은 올해 초 발표한 식문화 트렌드에서 식사 형태가 가족 단위에서 개인 단위로 세분화되는 흐름을 짚으며 식품 전반에서 1~2인분과 소용량 제품군을 늘리겠다고 밝혔다. CJ제일제당이 소비자 2000명을 조사해 제시한 올해 식문화 키워드에도 개인별 식사 수요에 맞춘 제품 확대가 포함됐다.

김치 시장에서는 용량뿐 아니라 가격대와 콘셉트도 갈리고 있다.

대상 종가와 컬리는 지난 7월 미국 샌프란시스코의 미쉐린 1스타 한식 레스토랑 산호원 레시피를 활용한 산호원 김치를 국내에 선보였다. 배추김치와 백김치로 구성했으며 컬리 단독 상품으로 판매하고 있다. 대중적인 포장김치에서 한 단계 더 나아가 유명 레스토랑의 레시피를 상품화한 사례다.

호텔 김치도 소용량 제품을 전면에 내세우고 있다. 조선호텔앤리조트는 현재 공식 온라인몰에서 프리미엄 배추김치를 650g과 1kg 단위로 판매하고 있다. 홍새우를 넣은 배추김치도 1kg 제품으로 운영 중이다.

워커힐도 제품을 더 잘게 나눴다. 워커힐 공식몰에서 판매하는 SUPEX 김치는 배추김치·총각김치·백김치·열무김치·갓김치·파김치 등을 500g 단위부터 판매한다. 배추김치는 500g 제품이 1만6000원, 1kg 제품이 3만원이며 정기구독 상품도 운영하고 있다.

특히 워커힐 SUPEX 김치는 나박물김치와 깍두기부터 묵은지, 오이소박이까지 500g 제품을 갖추고 있다. 과거 포장김치가 수kg 단위 배추김치 위주였다면 이제는 반찬 하나를 고르듯 종류와 양을 선택할 수 있도록 상품 구성이 세분화된 셈이다.

업계에서는 포장김치 소비가 단순히 김장을 대신하는 수준을 넘어서는 것으로 보고 있다. 직접 담그는 수고를 줄이려는 수요에 1~2인 가구 증가, 소량 구매 선호가 더해지면서 시장이 소용량·다품종 형태로 바뀌고 있어서다.

여기에 비비고·종가 같은 대형 식품업체 제품과 유통업체 PB, 호텔 김치, 유명 레스토랑 협업 제품까지 같은 시장에서 경쟁하고 있다.

김장철에 한꺼번에 많은 양을 사는 소비와 별개로 평소에는 500g~1kg씩 필요한 김치를 골라 사는 수요가 하나의 시장으로 자리 잡는 모습이다.

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