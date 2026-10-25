돈가스 1만7000원…1만원 팔면 6300원 떼가는 휴게소의 비밀 [숫자 뒤의 진실]

고속도로 휴게소 돈가스 한 접시의 평균 가격이 1만1454원으로 5년 새 27.5% 올랐다. 일부 간식 매장은 매출의 63%를 수수료로 낸다. 1만원어치를 팔아도 3700원만 남는 구조다.

고속도로 휴게소 음식 가격과 높은 판매 수수료가 논란이 되고 있다. 전국 휴게소 돈가스 평균 가격은 5년 새 27.5% 오른 1만1454원으로 조사됐다. 정부는 중간 운영업체를 거치지 않는 직계약 방식으로 입점업체의 부담을 낮추고 음식값 인하를 유도할 계획이다. 기사 특정내용과 무관. 펙셀스

정부는 중간 운영업체를 거치지 않고 입점업체와 직접 계약해 휴게소 음식값을 낮출 계획이다. 입점업체의 비용 부담은 줄어들 것으로 보이지만, 실제 음식값이 얼마나 내려갈지는 미지수다.

◆돈가스 27.5% 올라…수수료 40% 넘는 휴게소 28곳

25일 국회 국토교통위원회 소속 황희 더불어민주당 의원이 한국도로공사에서 받은 자료에 따르면 지난 8월 전국 고속도로 휴게소의 돈가스 평균 판매가격은 1만1454원이다. 2021년 8월 8984원보다 2470원(27.5%) 올랐다.

같은 기간 호두과자는 4391원에서 5420원으로 23.4%, 아메리카노는 4066원에서 4845원으로 19.2% 상승했다. 휴게소별 가격 차이도 컸다. 돈가스는 안성맞춤휴게소 평택 방향에서 1만7000원에 판매된 반면 동명휴게소 춘천 방향에서는 7000원이었다.

높은 판매 수수료가 음식값을 끌어올리는 요인으로 지목된다. 조인철 더불어민주당 의원이 도로공사에서 제출받은 자료를 보면 올해 직영 등을 제외한 전국 203개 휴게소의 평균 수수료율은 33.2%였다. 이 가운데 수수료율이 40%를 넘는 휴게소는 28곳으로 집계됐다.

가장 높은 곳은 대천휴게소 서울 방향으로 평균 59.1%였다. 목포 방향도 50.6%에 달했다. 대천휴게소 서울 방향의 호두과자·핫바·오징어·토스트 등 일부 간식 매장은 수수료율이 63%였고, 커피 매장은 62%였다.

매출 1만원 가운데 6300원이 수수료로 빠져나가는 셈이다. 남은 3700원에서 식재료비와 인건비 등을 충당해야 한다.

운영업체는 입점업체에서 받은 수수료로 한국도로공사에 임대료를 내고 시설 관리비와 인건비 등을 충당한다. 다만 63%의 수수료율은 일부 간식 매장에 적용된 사례로, 휴게소 전체나 돈가스 매장의 수수료율을 뜻하는 것은 아니다.

◆임대료 33%에서 8~9%로…커피 2000원 이하 목표

국토교통부는 지난 7월 9일 휴게소 운영구조 개편안을 발표했다. 도로공사와 입점업체 사이에 있는 민간 운영업체를 없애고 공공관리회사가 직접 계약하는 방식이다.

정부가 제시한 목표는 입점업체의 평균 임대료 부담을 매출의 약 33%에서 8~9%로 낮추는 것이다. 관리비는 별도다.

국토부는 이렇게 줄어든 비용이 음식 가격 인하와 서비스 개선으로 이어지도록 입점업체 선정 기준도 바꾸기로 했다. 맛과 서비스뿐 아니라 소비자에게 제시하는 가격도 평가에 반영한다.

평균 4800원 수준인 휴게소 아메리카노를 2000원 이하에 판매하는 실속형 매장을 유치하겠다는 구상도 내놨다. 지난 8일 국회 국정감사에서 유정훈 도로공사 사장은 임대료를 7~8%까지 낮추는 방안을 언급했다. 직계약 시범사업을 통해 운영 방식의 지속 가능성을 확인하고 확대 속도를 정하겠다는 입장이다.

◆12월 시범운영 차질…연매출 30억원 기준 논란도

당초 정부는 올해 12월부터 휴게소 8곳에서 직계약 방식을 시범운영할 계획이었다. 대상은 신설 휴게소인 합천호 양방향과 월출산, 기존 휴게소인 여주·군위·장유·대천 양방향이다. 2027년 초 공공관리회사를 설립하고 같은 해 약 100곳까지 확대한다는 목표도 제시했다.

그러나 시범사업은 당초 일정대로 진행되지 못했다. 지난 7일 강대식 국민의힘 의원이 한국도로공사에서 제출받은 자료에 따르면, 도로공사는 7월로 예정됐던 입찰공고를 당시까지 내지 못했다.

기존 운영업체가 사용하던 시설과 물품의 인수 기준도 정리되지 않았다. 일부 휴게소에서는 계약이 끝난 뒤에도 기존 업체가 영업을 이어갔고, 시설 인도 문제를 둘러싼 소송도 진행 중인 것으로 파악됐다. 도로공사는 당초 2026년 12월로 계획했던 시범운영 시점을 2027년 설 연휴 전으로 늦췄다.

입점 자격을 둘러싼 논란도 있다. 도로공사가 7월 공개한 사전규격안에는 여주휴게소를 제외한 7곳의 일부 업종에 대해 최근 2년 연속 연매출 30억원 이상이라는 참가 기준이 담겼다.

영세 상인의 참여 기회가 줄어들 수 있다는 우려가 나오자 도로공사는 확정된 조건이 아니라고 설명했다. 매출 기준과 평가 방식 등을 조정해 최종안을 마련하겠다는 입장이다.

◆수수료 낮춰도 음식값 그대로라면…소비자 부담은 누가 줄이나

직계약으로 임대료 부담이 줄더라도 음식값 인하 폭은 식재료비와 인건비 등에 따라 달라진다. 입점업체는 절감한 비용을 가격 인하에 쓰거나 음식의 양과 품질을 높이는 데 활용할 수 있다.

국토부 역시 모든 음식 가격을 일률적으로 낮추는 방식이 아니라 가격과 품질, 서비스 개선을 유도하겠다는 방침이다.

입점업체 선정 과정에서는 외부심사위원회 평가를 거치고 운영 이후에도 매년 업체 평가를 실시한다. 도로공사 현직자와 퇴직 3년 이내인 사람, 그 배우자와 직계가족은 입찰에서 제외된다.

고속도로 휴게소의 돈가스와 커피, 호두과자 등을 배경으로 음식 가격과 입점업체 수수료 구조를 표현한 이미지. 올해 8월 기준 휴게소 돈가스 평균가격은 1만1454원, 아메리카노는 4845원이다. 일부 간식 매장에서는 매출의 63%를 수수료로 내는 사례도 확인됐다. 해당 수수료율이 모든 휴게소나 돈가스 매장에 적용되는 것은 아니다. 생성형 AI 이미지

소비자가 체감할 변화는 음식값과 양, 품질이다. 직계약 전환 이후 돈가스와 커피 가격이 얼마나 내려가는지, 음식의 양과 품질은 유지되는지 확인해야 한다.

입점업체가 제안한 가격을 실제 판매 과정에서도 지키는지 점검할 필요가 있다. 수수료 인하로 줄어든 비용이 음식값 인하나 품질 개선으로 이어져야 소비자도 혜택을 볼 수 있다.

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