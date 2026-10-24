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김정은, 中 왕후닝 만나 경제협력 확대 논의…항미원조기념관 헌화

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이현미 기자 engine@segye.com

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김정은 “중국 지원에 감사”
왕후닝 “경제·무역 협력 확대”

김정은 북한 국무위원장이 24일 중국 랴오닝성 단둥을 방문해 중국 권력 서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석과 만나 북중 경제협력 확대 의지를 확인했다.

 

중국 관영 신화통신에 따르면 이날 왕 주석은 단둥을 방문한 김 위원장을 맞이하고 일정을 수행했다.

 

김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스
김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스

신화통신은 앞서 김 위원장과 만난 것으로 알려졌던 중국 권력 서열 2위 리창 국무원 총리에 대해서는 언급하지 않았다.

 

김 위원장은 왕 주석과의 회담에서 “오랫동안 중국이 조선(북한)의 사회주의 사업을 지원하고 도와준 데 대해 감사한다”며 “양측의 협력 전망은 매우 넓다”고 밝혔다.

 

이어 “조선은 시진핑 총서기 동지의 영도 아래 중국 인민이 세계가 주목하는 발전 성과를 거두고 마땅히 누려야 할 중요한 국제적 지위를 획득한 데 대해 경탄한다”며 “중국과 함께 역사적 우의를 계승하고 실무 협력을 확대해 양국 인민에게 실질적인 혜택을 가져다주기를 원한다”고 강조했다.

 

왕 주석도 김 위원장의 방중이 양국의 전통적 우의를 이어가고 정치적 상호 신뢰를 심화하는 데 중요한 의미가 있다고 평가했다.

 

그는 “중조(북중) 신압록강대교의 개통을 계기로 인적 왕래와 경제·무역 협력을 확대하고 양국 인민에게 더 나은 혜택을 가져다주기를 원한다”고 말했다.

 

김 위원장은 이날 왕 주석과 함께 단둥의 자동차 공장을 방문해 생산 현장을 둘러보고 관련 설명을 들었다.

 

중국의 한국전쟁 참전 기념일인 25일을 하루 앞두고 항미원조기념관도 찾아 헌화했다.

 

김 위원장은 이 자리에서 역사적 고비마다 북한을 지원한 중국군을 추모하며 감사와 경의를 표한 것으로 전해졌다.

 

항미원조는 미국에 대항하고 북한을 돕는다는 의미로, 중국은 한국전쟁 당시 첫 승리를 거둔 1950년 10월 25일을 항미원조 기념일로 정해 기념하고 있다. 김 위원장의 기념관 방문은 북중 간 전통적인 혈맹관계를 재확인하고 양국의 밀착을 대외적으로 과시하려는 행보로 풀이된다.

 

신압록강대교. 단둥=김희원 특파원
신압록강대교. 단둥=김희원 특파원

이번 방중은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 기념행사 참석 이후 1년 1개월 만이다.

 

김 위원장은 이날 새로 개통한 신압록강대교를 통해 단둥에 도착했다. 신압록강대교는 북한 평안북도 신의주와 중국 랴오닝성 단둥을 잇는 왕복 4차로, 총길이 3026m의 교량이다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 미비 등으로 개통이 미뤄지다가 지난 15일 공식 개통했다.

 

김 위원장이 직접 신압록강대교를 건너 중국을 방문하고 자동차 생산시설까지 시찰한 것은 북중 간 교역 확대와 경제협력 강화에 무게를 둔 행보로 해석된다.

 

신화통신은 김 위원장이 단둥을 떠날 때 왕 주석이 신압록강대교까지 나와 배웅했다고 전했다.


이현미 기자 engine@segye.com 기자페이지 바로가기

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