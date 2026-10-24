中참전일 맞아 신압록강대교 건넌 김정은…혈맹·전략관계 부각

김정은 북한 국무위원장이 24일 신압록강대교를 통해 중국 단둥을 방문해 그 배경이 주목된다.



방중 시기나 경로에 비춰 양국의 전통적 혈맹관계를 과시하고, 전략적 관계 발전을 모색하기 위한 방문이라는 해석이 나온다.

북한 조선중앙통신은 16일 "조중(북중) 두 나라 정부와 인민들의 기대와 관심속에 '조중압록강다리' 개통식이 15일 현지에서 진행됐다"고 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

정부 소식통에 따르면 이날 김 위원장은 이달 15일 공식 개통한 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥을 방문했다.



국회 정보위원회 여당 간사인 윤건영 의원에 따르면 김 위원장이 단둥에서 리창 중국 국무원 총리를 만났으며, 이날 중국 일정을 끝내고 평양으로 복귀할 가능성이 큰 것으로 전해졌다.



당일치기 일정이라면 김 위원장은 단둥에서 리창 총리와 만나고, 단둥 소재 '항미원조기념관'을 방문했을 것으로 보인다.



김 위원장의 이번 방중은 중국의 6·25전쟁 참전을 기념하는 '항미원조기념일'(10월 25일)을 하루 앞두고 최근 개통한 신압록강대교를 건너는 방식으로 이뤄졌다는 점에서 북중 혈맹관계를 강조하고 양국의 전략적 관계를 과시하기 위한 목적에서 이뤄진 것으로 보인다.



북중은 올해 6월 시진핑 중국 국가주석의 방북 이래 양자관계의 '전략적 성격·방향'을 강조해왔다.



구체적으로는 완공 12년 만에 개통한 신압록강대교 등을 통한 양국 간 경제 교류 확대와 군사 분야 협력에 관한 논의가 이뤄졌을 가능성이 있다.



중국 전문가인 박종철 국립경상대 교수(정치학)는 "중국은 러시아와 달리 국제사회의 대북 제재를 준수한다는 입장인데, 북한은 중국에 제재 정책 전환을 원할 것"이라고 추측했다.



시 주석이 6월 정상회담에서 언급한 '군대 교류'와 관련한 후속 논의가 있었을지도 주목된다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 여러 차례 언급한 연내 북미 정상회담 개최 가능성과 관련해 북중 간에 논의가 있었는지에도 관심이 쏠린다.



앞서 이재명 대통령은 한중 정상회담 등 계기에 한반도 문제 해결을 위한 중국의 역할을 강조한 바 있다.



특히 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 앞두고 중국이 북미대화의 중재자 역할에 나설 수 있다는 전망도 나온다.



다만 김 위원장이 중국 최고지도자인 시진핑 국가주석이 아니라 경제사령탑인 리창 총리와 만났다는 점에서 북미 정상회담 관련 논의가 이뤄지지는 않았을 것이라는 관측에 무게가 실린다.



북미대화 재개 문제를 논의하기에는 김 위원장의 방중 일정이 너무 짧고, 리창 총리는 북미대화 문제를 논의할 김 위원장의 카운터파트(대화 상대방)가 아니라는 점에서 이번 방중은 혈맹관계 부각과 경제협력 강화 논의가 주목적일 것이라는 전망이 우세하다.



이번 방중은 최근 해외 소셜미디어를 중심으로 사망설이 돌기도 한 김 위원장이 건재함을 보여주려는 의도라는 분석도 있다.



해외에 거주하는 한 중국 반체제 인사가 최근 유포한 '김정은 사망설'이 국내외 매체를 통해 확대 재생산됐지만, 북한 관영매체는 이날 김 위원장의 군사 부문 행사 참석 사실을 사진과 함께 공개하면서 이런 루머를 이미 불식하기도 했다.



우리 정부는 김 위원장의 이번 방중 배경에 촉각을 곤두세우고 있다.



청와대 관계자는 이날 김 위원장의 방중 소식에 "관련 동향을 면밀히 주시하고 있다"며 "북중 양측에서 공식 발표가 없는 현 단계에서 여러 가능성을 염두에 두고 있다"고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지