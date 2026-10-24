이틀째 안 보이던 '부캉이' 부산항 항만서 건강하게 유영

부산 북항 친수공원 인공수로 밖으로 나갔다가 이틀째 관찰되지 않은 상어 '부캉이'가 마지막으로 목격된 장소에서 2㎞가량 떨어진 지점에서 건강하게 유영하고 있는 것으로 확인됐다.



24일 연합뉴스 취재를 종합하면 국립수산과학원(수과원)은 이날 낮부터 오후 3시까지 진행된 현장 모니터링에서 부캉이가 부산항 국제여객터미널 부근 항만을 유영하고 있는 것을 확인했다.

22일 발견된 부캉이 모습. 연합뉴스

이날 오후 부캉이가 발견된 지점은 항만 시설로 일반인 접근이 제한된다. 인공수로 밖이지만 외해라고는 볼 수 없다.



전날 오전 부캉이가 마지막으로 발견된 부산항 1부두와는 2㎞가량 떨어진 지점이다.



지난 22일 외해 유도 작업이 마무리된 후 인공수로에서 완전히 나간 부캉이는 23일 오전까지 북항 1부두 인근에서 출몰했지만 이날 오전까지 모습을 드러내지 않아 외해로 나갔을 가능성이 제기돼 왔다.



수과원 관계자는 "한 달 넘게 수심이 3ｍ에 불과한 좁은 수로에서 생활하던 부캉이가 활동반경을 넓혀 새로운 환경에 적응하는 단계이며 건강상에는 이상이 없는 것으로 확인된다"고 설명했다.



이어 "수심이 깊은 곳으로 이동한 부캉이가 벽면을 따라 이곳까지 이동한 것으로 보인다며 "발견된 지점에서 정상적인 유형 행동을 보이고 있고 별도의 외상은 발견되지 않았다"고 말했다.

<연합>

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