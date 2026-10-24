"캐릭터와 찰칵"…레고랜드, 춘천 어르신들에 가을 추억 선물

레고랜드 코리아 리조트가 ‘2026년 근화동 어르신 효 한마당 잔치’ 행사에 작은 힘을 보탰다.

춘천시 근화동 통장협의회가 지역 내 어르신의 건강과 행복을 기원하며 개최한 ‘어르신 효 한마당 잔치’는 지난 23일 근화동 행정복지센터 내 붓돌공원에서 진행됐다.

어르신들이 레고랜드 캐릭터와 기념촬영하고 있다. 레고랜드 제공

어르신 250명이 참석한 가운데 박근홍 근화동 통장협회의장 및 함영주 근화동장을 비롯해 레고랜드 코리아 리조트 관계자가 함께했다.

레고랜드는 어르신들께 감사와 존경의 마음을 전하고자 따뜻한 추억이 될 포토타임을 진행했다. 인근 지역에 거주하면서도 테마파크 방문은 다소 낯설었을 어르신들을 위해 이색적인 추억을 전하고자 마련했다.

평소 레고랜드 파크에서 진행하는 ‘Meet & Greet’ 공연의 인기 캐릭터, 장난기 가득한 광대 '제스터'와 든든한 '레고 경찰관'이 정겨운 모습으로 분위기를 돋웠고 어르신들과 함께 촬영한 사진을 즉석에서 인쇄해 선물로 전달하는 뜻깊은 시간을 보냈다.

어르신들이 레고랜드 캐릭터와 기념촬영하고 있다. 레고랜드 제공

아울러 어르신이 이번 가을 레고랜드를 방문해 가족과 함께 특별한 추억을 만드실 수 있도록 레고랜드 1일 이용권을 후원했다.

레고랜드 관계자는 "2022년 오픈 이래 근화동 행정복지센터 어르신 감사 행사 및 기부 나눔 캠페인, 김장 담그기 봉사 등 지역 행사에 적극 동참하고 있다"며 "강원대 어린이병원과의 협력을 통해 찾아가는 레고랜드 재능기부 행사에 참여하고 어린이 치아 건강 교육을 위한 레고 치아 모형을 기증하는 등 춘천 내 지역 사회와의 소통 노력을 계속하고 있다"고 말했다.

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