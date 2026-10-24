제주시 용담동 일대 4000여 가구 8시간 만에 단수 복구…“탁한 물은 빼고 쓰세요”

제주 제주시 용담동 일대에서 수돗물 공급이 한때 중단되면서 주민들이 큰 불편을 겪었다.

24일 제주도 상하수도본부에 따르면 전날 오후 3시쯤부터 제주시 용담1·2동 일대 4000여 가구에서 단수가 발생했다.

단수 구역 위치도. 제주도 상하수도본부 제공

이번 단수는 용담수원지 내 가압 펌프가 고장 나면서 정수장으로 물이 원활하게 공급되지 못해 빚어진 것으로 파악됐다. 제주도 상하수도본부는 긴급 복구 작업에 나서 전날 오후 11시부터 급수를 재개했다고 밝혔다.

도 관계자는 “용담취수원 시설이 복구되면서 23일 밤 11시부터 정상 급수가 이뤄지고 있다”면서도 “다만 일부 지역에서는 수압이 완전히 회복되는 데 시간이 걸리거나 일시적으로 흐린 물이 나올 수 있으므로, 깨끗한 물이 확인된 후 사용해 주시길 바란다”고 당부했다.

갑작스러운 단수 사태에 지역 맘카페 등 온라인 커뮤니티에는 “몇 시간째 물이 아예 안 나온다”, “아이를 씻기지도 못하고 발을 동동 구르고 있다” 등 주민들의 불편 호소가 이어지기도 했다.

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