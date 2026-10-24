“100억 스마트팜 통했다”… 9개국 직접판매 리더 사로잡은 ‘제주 자이언트 병풀’

“원료 공급부터 완제품까지 아우르는 원스톱 관리 시스템이 특별하며, 향후 중남미 시장에서의 사업 확장이 기대됩니다.”

지난 22일 오후 제주시 구좌읍에 있는 ‘리만팜’을 찾은 엘리자베스 아쿠냐 아얄라 콜롬비아 직접판매협회 사무총장은 자이언트 병풀의 재배 방식과 화장품 원료 추출 공정을 전해 들은 뒤 놀라움을 감추지 못했다. 약 1만4876㎡ 규모의 이곳 대형 온실은 바깥 바람과 달리 온화하고 쾌적한 공기로 가득 차 있었다. 대구 대표 뷰티∙웰니스 기업 리만코리아가 100억원을 들여 조성한 세계 최초의 병풀 특화 스마트팜이다.

지난 22일 해외 직접판매업계 관계자들이 제주 리만팜에서 재배되는 자이언트 병풀을 살펴보고 있다. 리만코리아 제공

고기능성 불소수지(ETFE) 필름과 섬진강 모래 베드, 자동 제어 시스템을 갖추어 연중 고품질의 자이언트 병풀을 무농약으로 생산할 수 있는 게 장점이다. 아얄라 사무총장은 “정밀한 기술 제어와 원료 연구 과정을 직접 확인해 제품에 대한 강한 신뢰가 생겼다”고 했다. 유럽 뷰티 시장의 안목을 가진 전문가 호평도 이어졌다. 프레드릭 빌 프랑스 직접판매협회 사무총장은 “원료부터 완제품까지 원스톱으로 관리하는 모델은 영리한 전략”이라고 평가하고 “친환경 트렌드와 함께 미래 시장을 선도할 것”이라고 강조했다.

리만코리아는 이날 프랑스∙독일∙싱가포르∙인도∙콜롬비아 등 9개국 해외 직접판매업계 관계자 24명을 초청해 원료 재배와 연구∙생산시설을 처음 공개했다. 참석자들은 자이언트 병풀 재배시설을 둘러보고 화장품 원료 개발 과정도 살펴봤다. 이번 방문은 지난 19~21일 인천에서 열린 제18차 세계직접판매연맹(WFDSA) 세계대회와 연계해 마련됐다.

지난 22일 안중현 회장이 9개국 해외 직접판매업계 관계자를 대상으로 환영사를 하고 있다. 리만코리아 제공

대회에 최상위 등급 후원사로 참가한 리만코리아는 이번 초청 프로그램을 통해 참석자들에게 회사의 원료 경쟁력을 단순히 설명하는 것에 그치지 않고 직접 경험하고 체감하도록 한 것이 주효했다. 안중현 리만코리아 회장은 환영사에서 “원료 재배부터 연구∙기술∙사람이 하나로 연결된 ‘제주 리만팜’이 회사의 가장 큰 경쟁력”이라고 강조했다. 그러면서 “제조 공장별로 화장품 사용감이 달라지는 원인을 찾다 ‘물’의 중요성을 깨닫고 제주 용암해수를 낙점했다”며 “이번 방문이 글로벌 파트너들에게 한국과 제주의 아름다운 추억이 되길 바란다”고 덧붙였다.

이어 계열사인 김병호 에스트베이스 대표는 현장 발표를 통해 제주 용암해수와 자이언트 병풀을 결합한 화장품 원료 개발 성과도 공개했다. 김 대표는 “활성 성분인 아랄리아디올을 발견해 지난 4월 미국 하버드대 연구실과 피부 재생 및 모발 성장 공동 연구에 착수했다”고 밝혔다. 이어 “1658시간에 달하는 정밀 시험을 거쳐 독자 원료인 ‘용암병풀수’를 확립, 현재 인셀덤(ICD) 핵심 라인에 전면 적용 중”이라며 “향후 병풀 유래 유산균과 ‘제주 비자클로렐라’를 차세대 성장 동력 원료로 삼아 연구에 박차를 가하고 있다”고 덧붙였다.

2018년 대구에서 출발한 리만코리아는 스킨케어 브랜드 ICD, 퍼스널케어 브랜드 보타랩, 건강기능식품 브랜드 라이프닝 등을 운영하고 있다. 현재 22개국에서 사업을 운영하며 미국∙영국∙홍콩∙멕시코 등 주요 진출국에는 브랜드 거점인 ‘하우스 오브 리만’을 운영하고 있다. 전 세계 시장에 K뷰티 트렌드를 전파하는 것은 물론 글로벌 브랜드 체험 및 소통 거점 공간이다.

지난 22일 해외 직접판매업계 관계자들이 제주 리만팜을 둘러본 뒤 단체 기념촬영을 하고 있다. 리만코리아 제공

지난 16일 도쿄 롯폰기에 새롭게 오픈한 데 이어 조만간 태국에도 문을 열 계획이다. 김혜영 홍보∙마케팅실장은 “제주 방문을 계기로 독자 원료 개발과 생산 기반을 해외 업계 관계자들에게 알리고 기존 진출국의 사업 기반 강화와 신규 시장 진출 가능성을 모색할 계획”이라고 말했다.

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