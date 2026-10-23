한동훈, 오세훈 2심 무죄에 “與 압박 굴하지 않고 바로잡아 다행”

오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 ‘명태균 여론조사 대납 의혹 사건’ 항소심 선고공판에서 무죄를 선고 받고 법원을 나서고 있다. 뉴시스

‘명태균 여론조사비 대납 의혹’으로 1심에서 시장직 상실형을 선고받았던 오세훈 서울시장이 항소심에서 무죄 판결을 받자 무소속 한동훈 의원이 환영의 뜻을 밝혔다.

23일 한 의원은 자신의 페이스북에 “저는 지난 오세훈 서울시장에 대한 1심 판결 때 관련자 증언의 신빙성이 떨어지고 비약이 많아 이해하기 어려우며 항소심에서 바로 잡히기를 바란다는 입장을 밝힌 바 있다”고 말했다.

그러면서 한 의원은 “오늘 항소심 재판부가 김민석 민주당 대표, 서영교 법사위원장 같은 민주당 정치인들의 노골적이고도 저질스러운 압박에도 굴하지 않고 1심 판결을 바로잡은 것을 다행스럽게 생각한다”는 입장을 밝혔다.

이날 서울고법 형사7부(부장판사 구회근)는 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장에게 1심 판결을 뒤집고 무죄를 선고했다. 앞서 1심은 오 시장에게 시장직 상실형에 해당하는 벌금 1000만원을 선고했다.

개혁신당 이준석 의원은 자신의 페이스북에서 “지금 와서 정치적 유불리에 따라 마음에도 없는 소리들을 하는 사람들이 있겠지만, 소위 명태균 게이트라는 것을 키워 민주당의 칼을 빌려 차도살인을 꾀하던 자들이 있었다”며 “계속 공짜 좋아하면 안 좋은 일이 생길 거다”고 주장했다.

이어 그는 “결국 제보자였다는 강혜경 씨는 재판 결과 1심에서 유죄 판결을 받았고, 김대업 병풍과 윤지오의 계보를 잇는 “공익 제보”의 탈을 쓴 정치 공세였던 거다”라면서 “오세훈 시장의 명예 회복을 담백하게 축하한다”고 전했다.

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