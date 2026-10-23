장동혁, 李대통령 초안전사회 범정부 대응회의에 "범대행 액션플랜"

장동혁 국민의힘 대표는 23일 이재명 대통령이 '초안전사회 범정부 대응회의'를 열고 범정부 액션플랜을 언급한 데 대해 "범정부 액션플랜이 아니라 '범대행 액션플랜'"이라고 했다.

장 대표는 이날 페이스북에 "초안전 사회는커녕 '초위험 사회'로 가고 있다"며 "이 대통령, '전쟁을 선포한다는 각오'로 임하라고 한다. 본인은 칼부림 난동이 벌어져도 '부캉이' 구경 가면서 그게 전쟁을 각오하는 자세인가"라고 적었다.

이어 "치안의 핵심인 경찰청장은 2년 가까이 공석이다. 법무부 장관, 김승원 날아간 후 후임자도 못 찾고 있다"며 "중수청장만 간신히 임명해 놓고 공소청장도 공석이다. 이런 판에 누가 치안을 책임 진단 말인가"라고 했다.

장 대표는 "전쟁의 성패는 지휘관의 각오와 역량에 달려있다. 이 대통령이 그 자리에 있는 한, 대한민국은 더 위험해질 뿐"이라며 "안전 사회를 만들 진짜 액선플랜, 바로 이 대통령 하야다"고 비판했다.

앞서 이 대통령은 이날 오전 청와대에서 초안전사회 범정부 대응회의를 열고 "엄중한 위기의식 하에서 모든 관계부처들이 모여 특단의 대책을 논의해 보자고 이 자리를 마련했다"며 "오늘 논의하게 될 초안전사회를 위한 범정부 액션플랜은 국민 누구나 일상에서 안전과 안심을 체감할 수 있는 사회를 만들기 위한 출발점"이라고 말했다.

<뉴시스>

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