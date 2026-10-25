MINI 코리아, 31일부터 이틀간 고객 축제 개최

MINI 코리아가 31일부터 11월1일까지 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 고객 축제 ‘2026 MINI 아워 스토리즈(2026 MINI. OUR STORIES.)’를 개최한다.

25일 MINI 코리아에 따르면 이번 행사는 MINI 소유주와 팬들이 한자리에 모여 다양한 체험을 즐기는 축제로, 서로 다른 취향과 라이프스타일을 가진 고객들이 MINI를 매개로 소통한다는 의미의 ‘미니버스(MINIVERSE)’를 콘셉트로 마련됐다.

사진= MINI 코리아 제공

행사에서는 MINI의 주행 성능을 체험할 수 있는 5가지 트랙 프로그램이 운영된다. 선행 차량을 따라 서킷을 달리는 ‘리드 & 팔로우’, 전문 운전자가 운전하는 차량에 동승해 미션을 수행하는 ‘미니션 임파서블’ 등이다.

물줄기가 쏟아지는 경로를 통과하는 ‘미니 워터밤’과 달리는 차 안에서 레이저건으로 앞차의 표적을 맞히는 ‘미니 힛 드라이브’, 장애물을 피해 슬라롬 코스를 주행하는 ‘미니 스키’도 진행된다. 일부 프로그램에서는 일일 최고 기록을 달성한 참가자에게 MINI 시승권을 제공한다.

트랙 밖에서는 MINI 소유주 60여팀이 참여하는 플리마켓이 열린다. 참가자들은 수공예품과 취미용품, 애장품 등을 판매하며 수익금 일부는 기부할 예정이다. MINI 폴 스미스 에디션과 고성능 JCW, 전동화 모델 등을 살펴볼 수 있는 차량 전시 공간도 마련된다.

차량을 활용한 포토존과 맞춤형 스티커 제작, 인공지능(AI) 캐리커처 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.

행사장 입장은 무료다. 트랙 프로그램 티켓은 29일까지 MINI 밴티지 앱에서 사전 구매할 수 있다. 가격은 프로그램에 따라 1만5000~1만9000원이며 잔여 티켓은 행사 당일 현장에서 판매한다.

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