오세훈 ‘운명의 날’… 김민석 “서울시장 재선거 마음의 준비하고 있다”

더불어민주당 김민석 대표가 23일 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고를 앞두고 “1심 유죄가 바뀔 만한 정황은 발견하지 못했기 때문에 그대로(1심 판결대로) 가는 게 아닐까 무게를 두고 있다”고 밝혔다. 오 시장이 직을 잃게 될 경우 치러질 서울시장 재선거를 두고도 “마음의 준비를 하고 있다”고 했다.

김 대표는 이날 민주당 유튜브 방송 ‘민티 07’에서 “법리적으로 따지기 전에 그대로 (1심 판결이) 유지된다고 보고 마음의 준비는 하고 있다”고 말했다.

최고위 발언하는 김민석 대표. 연합뉴스

서울고법 형사7부는 이날 오후 2시 ‘명태균 여론조사 대납 의혹’으로 기소된 오 시장의 항소심 선고 공판을 연다. 앞서 오 시장은 1심에서 시장직 상실형인 벌금 1000만원을 선고받았다. 2심에서도 벌금 100만원 이상의 형이 유지되고 대법원에서 확정되면 오 시장은 시장직을 상실하고 차기 대선 출마 자격도 잃게 된다.

김 대표는 “마음의 준비를 한다는 것은 결국 서울시장 재선거를 하게 될 가능성이 높아진다는 것”이라며 “저희 입장에서는 그렇게 생각하고 바라보는 것이 낫고, 김영배 서울시당위원장을 중심으로 여러 가지를 점검하고 있다”고 설명했다.

서울시장 후보와 관련해선 “다양한 정파의 후보가 있고, 당 밖에서도 후보가 있을 수 있다”며 “어떻게 하는 것이 가장 효율적으로 전체의 역량을 모을 수 있을지 고민하게 되는 것 같다”고 말했다.

김 대표는 전날 국회 법제사법위원회에서 최길수 특별감찰관 후보자 인사청문경과보고서가 채택된 것에 대해 “정상화이기도 하고 진일보이기도 하다”고 평가했다.

그는 “이 정부에서 대통령 가족과 측근에서의 비리나 주변 관리의 소홀은 일어나지 않을 것이라고 확신한다”며 “대통령은 감찰 말고 정치 측면에서도 레드팀이라는 것을 제도화하는 것에 굉장히 체질화돼있는 분”이라고 말했다.

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