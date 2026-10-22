한동훈, '아들 학폭 의혹' 제기한 與 박균택에 "거짓 흑색선전…민형사상 대응"

한동훈 무소속 의원은 22일 박균택 더불어민주당 의원이 국회 법제사법위원회 국정감사에서 한 의원 부부가 아들의 학교 폭력 사건을 무마했다는 의혹을 제기하자 "미성년자에 대한 비열한 허위사실 유포에 대해 단순 유포자들까지 모두 포함해 강력히 민형사상 법적대응할 것"이라고 했다.

한 의원은 이날 오후 페이스북에 "박 의원이 한동훈 잡겠다며 딸 가지고 개떼처럼 달려들다 안되니까 이번엔 제 미성년 아들이 학폭 가해자라는 거짓 흑색선전까지 면책특권 뒤에 숨어 다시 꺼내 들었다"며 이같이 적었다.

한 의원은 "당연히 전혀 사실이 아니기 때문에 황운하 (조국혁신당) 의원은 지난 총선 사전투표 전날에 거짓폭로하려다 포기하고 도망쳤고 전여옥씨는 유튜브에서 학폭 운운하다가 허위사실 유포로 경찰 수사받고 허위사실임이 인정돼 기소의견으로 검찰에 송치됐다"며 "민사상 손해배상소송도 진행 중"이라고 썼다.

이어 "박 의원은 면책특권 뒤에 숨어서 야비하게 공격해 오는데 보면 볼수록 저질이고 한심하다"며 "그렇게 제가 무섭나"라고 물었다.

<뉴시스>

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