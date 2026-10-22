국토장관 “전·월세 상승 원인, 입주물량 감소”

최근 전·월세 가격 상승이 계속되고 있는 가운데, 주무부처인 국토부 장관이 상승원인을 입주 물량 감소에서 찾으며 근본 해법은 공급물량 확대라고 강조했다.

홍지선 국토교통부 장관은 21일 밤 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 ‘월세 부담에 대한 걱정, 무겁게 듣고 있습니다’라며 올린 글에서 “전·월세 상승의 가장 큰 원인은 착공 부진에 따른 입주 물량 감소”라며 “근본 해법은 공급”이라고 말했다.

홍지선 국토교통부 장관. 연합뉴스

홍 장관은 “올해 1∼8월 서울 주택 인허가와 착공은 지난해보다 40% 넘게 늘었고, 내년 말까지 수도권 공적주택 약 10만가구가 입주한다”며 “20년 장기 민간임대와 보편형 공공임대도 늘려, 오래 안심하고 살 수 있는 선택지를 넓히겠다”고 했다.

홍 장관은 최근 전세 거래가 줄고 월세 거래가 늘어나는 현상을 놓고는 임대차 시장의 구조적 변화라고 했다. 1인 가구 증가와 전세 사기 여파 등에 따른 임대차 시장의 변화에 따른 결과라는 것이다.

홍 장관은 “정부는 이 변화 속에서 국민의 주거비 부담을 덜기 위한 지원을 넓혀 왔다”며 “총급여 8000만원 이하 무주택 근로자가 요건을 갖춘 주택에 살 때 연 1000만원 한도로 월세의 15∼17%를 세금에서 공제받는다. 총급여 5500만원 이하이고 월세가 매달 100만원이라면 연 최대 170만원까지 공제된다”고 설명했다. 또 “청년 월세 월 최대 20만원을 지원하고 있다”며 “월세 부담을 덜 방안을 계속 찾겠다”고 덧붙였다.

서울 지역의 월세 가격은 계속 상승추이다. 부동산 정보 플랫폼 '다방'은 22일 올해 9월 기준 서울 지역 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하)의 자치구별 전월세 수준을 분석한 결과 서울 연립·다세대 원룸의 평균 월세는 71만원으로 한 달 새 3만5000원(5.2%) 상승했다고 밝혔다. 평균 전세 보증금은 2억1991만원으로 전월 대비 237만원(1.1%) 하락했다.

자치구로 볼때 강남구 거주자의 평균 월세가격은 서울 평균의 138% 수준인 97만원을 기록하며 자치구 중 가장 높았다. 이어 용산구(126%), 관악구(123%), 성동구(117%), 광진구(112%), 서초구(109%), 마포구·중구(108%), 강서구·금천구(106%), 동작구(102%) 순으로 평균보다 높았다. 자치구별 평균 전세 보증금이 가장 높은 곳도 강남구로 서울 평균의 131% 수준인 2억8708만원였다.

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