우리 아이는 어린이집 입소 1순위인데 왜 뒤로?… 대기 순번 정해지는 법 [Q&A]

어린이집 입소대기에서 1순위를 받았다고 안심했다간 낭패를 보기 십상이다. 똑같은 1순위라도 맞벌이·다자녀 가구 등 조건별 점수를 합산해 입소 순서를 정하고, 점수가 같으면 먼저 신청한 아동에게 우선권을 주기 때문이다.

2027학년도 어린이집·유치원 입소·입학 신청은 11월2일 오전 9시부터 시작된다. 생성형 AI(인공지능) Chat GPT 생성 사진

2027학년도 어린이집·유치원 신학기 입소·입학 신청이 다음 달 2일부터 시작된다. 교육부는 이에 앞서 오는 28일부터 유보통합포털에서 희망 기관을 미리 담아두는 ‘찜하기’ 서비스를 연다. 입소와 관련된 궁금증을 아이사랑 헬프데스크에 확인한 내용을 바탕으로 문답으로 정리했다.

Q. 같은 1순위인데 왜 우리 아이 순번이 더 뒤로 밀리나?

어린이집 입소 1순위는 기초생활수급자와 차상위계층 자녀, 맞벌이 가구, 다자녀 가구, 법정 지원대상 한부모가족의 자녀, 다문화가족의 영유아 등이 포함된다.

같은 1순위라도 우선순위 조건에 따라 받는 점수가 다르다. 보호자가 신청 과정에서 해당하는 조건을 선택하면 시스템이 점수를 자동으로 계산한다.

1순위는 기본적으로 항목당 100점이며, 맞벌이 가구와 3자녀 이상 가구는 각각 200점을 받는다. 맞벌이이면서 3자녀 이상인 가구는 추가 300점을 받아 총 700점이 된다.

동일 연령 아동이 입소를 두고 경합하는 경우 우선순위 점수가 높은 아동이 앞선다. 같은 점수라면 입소대기를 먼저 신청한 아동이 우선한다.

사진=유보통합포털 홈페이지 캡처

Q. 1순위 조건이 하나도 없다면 무작위로 배정되나?

아니다. 어린이집 입소는 무작위 추첨이 아니라 우선순위에 따른 순차적인 절차로 운영된다.

2순위는 항목당 50점이지만, 1순위에 해당하지 않고 2순위 항목만 있다면 총점이 높더라도 1순위 아동보다 앞설 수 없다.

어린이집은 입소대기 명단에 표시된 순번에 따라 보호자와 상담하고 입소 절차를 진행한다. 따라서 1순위 조건이 없다고 해서 무작위로 어린이집에 배정되는 것은 아니다.

2027학년도 어린이집·유치원 입소·입학 신청이 11월2일 오전 9시부터 시작된다. 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

Q. 신청 이후 1순위 자격이 생겼다면 다시 신청해야 하나?

기존 신청을 취소하지 말고 해당 정보를 수정해야 한다.

예를 들어 처음 입소대기를 신청했을 때는 해당하지 않았지만 이후 기초생활수급자나 차상위계층에 포함됐다면 변경된 자격을 반영할 수 있다.

아이사랑 헬프데스크에 따르면 이 경우 기존 신청일은 그대로 유지되며, 변경된 우선순위 점수에 따라 대기 순번만 다시 산정된다.

신청일이 빠를수록 동점자 사이에서 유리한 만큼, 기존 신청을 삭제하고 새로 신청해 신청일이 늦어지는 일이 없도록 주의해야 한다.

헬프데스크는 자격이 바뀌었다면 수정을 미루지 않는 것이 좋다고 안내했다. 변경된 조건을 신속하게 반영해야 그에 따른 대기 순번을 적용받을 수 있기 때문이다.

사진=유보통합포털 홈페이지 캡처

사진=유보통합포털 홈페이지 캡처

Q. 어린이집 원장이 대기 순번을 건너뛰고 다른 아동을 먼저 입소시킬 수 있나?

시스템적으로 불가능하다. 어린이집 원장은 우선순위에 따른 순번대로 입소 절차를 진행해야 한다.

아이사랑 헬프데스크는 원장이 시스템에 표시된 앞 순번 아동을 임의로 건너뛰고 다음 순번 아동을 등록하도록 처리할 수는 없다고 설명했다.

다만 앞 순번 아동의 보호자가 입소 보류 의사를 밝힌 경우에는 예외가 인정된다. 어린이집이 해당 아동의 입소 보류 상황을 시스템에 처리한 뒤 다음 순번 아동의 입소를 진행할 수 있다는 설명이다.

교육부의 ‘2026년도 보육사업안내’에도 차순위 아동을 입소시킬 수 있는 경우가 규정돼 있다. 앞 순번 보호자에게 공휴일을 제외하고 3일 이상, 총 3회 이상 연락했는데도 연락이 닿지 않거나 특별한 사유 없이 입소를 미루는 경우 등이다. 연락을 시도한 근거자료도 필요하다.

따라서 다음 순번 아동이 먼저 입소했다고 해서 곧바로 부당한 선발이라고 볼 수는 없다. 앞 순번 아동의 입소가 보류된 사유와 관련 절차를 확인해야 한다.

Q. 입소대기 순번이나 진행 과정에 문제가 있다고 느끼면?

우선 해당 어린이집에 대기 순번과 입소 진행 상황을 확인할 수 있다.

이후에도 입소 절차에 문제가 있다고 판단된다면 어린이집이 소재한 관할 시군구에 문의하면 된다. 아이사랑 헬프데스크는 어린이집 지도·관리 업무를 관할 지방자치단체가 담당한다고 안내했다.

입소대기 현황은 유보통합포털과 아이사랑 서비스를 통해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지