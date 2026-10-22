김여정 "국경선 새 대응수단 임무대기…확성기도 수일 내 대기"

김여정 북한 노동당 총무부장은 군사분계선(MDL) 월선에 대응한 한국군의 경고사격에 거듭 반발하며 전(全) 국경선에 '새로운 대응 수단'이 임무 대기 태세에 들어갔으며, 대남 확성기도 수일 내 대기상태에 들어갈 것이고 밝혔다.



조선중앙통신은 22일 김 부장이 "한국 청와대국방정책특별보좌관이라는 자가 21일 주제넘은 반응을 내놓은 데 대해 또다시 다음과 같은 경고를 보냈다"며 이같이 전했다.

박정천 북한 국방성 고문이 지난 20일 리일환 노동당 비서, 김여정 당 부장, 인민군 총참모부 주요 지휘관들과 함께 남부 국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 시찰했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다.

김 부장은 "우리의 주권이 행사되는 영내에서 우리의 목적에 따르는 국경 영구화 공사는 어김없이 성과적으로 계속될 것"이라며 "국경이 요새화되면 조한(남북) 사이의 군사적 충돌 위험은 현저히 낮아질 것이며 많은 복잡한 문제들이 해결될 것"이라고 주장했다.



그는 "우리는 '도발'하는 것이 아니라 정당한 반응을 하는 것"이라고 국경선 요새화 작업을 거듭 정당화하면서 "만약 병적인 객기로 순간이나마 본의든 본의가 아니든 '실수'라도 범한다면 그때에는 모든 것을 각오해야 할 것"이라고 위협했다.



특히 김 부장은 청와대 국방정책특별보좌관인 더불어민주당 김병주 의원을 향해서 거친 표현을 동원해 비난을 쏟아냈다.



앞서 김 의원은 전날 소셜미디어(SNS)를 통해 대남 확성기 가동을 예고한 김 부장을 "뻔뻔하고 낯 두꺼운 적반하장"이라고 비판하며 대남 도발에 대한 사과를 요구했다.



김 부장은 "지금 정권의 '달구지'에 몸을 실은 자들만큼 어리석고 한심하기 짝이 없는 것들은 처음 본다"며 "청와대 국방정책 특별보좌관이라는 자는 횡설수설 말고 입을 당장 닥쳐야 한다"고 비난했다.



그는 "적반하장이란 말의 뜻도 모르고 송사리 같은 자가 무책임하게 지껄이고 있다"며 "총 한 방 쏘지 않은 사람들에게 총질해대며 도발을 한다고 떠드는 것을 보고 적반하장이라 해야 할 것"이라고 응수했다.



김 부장은 또 "의혹투성이의 사고를 자초해 피를 흘리고도 남에게 책임을 전가하고 남의 집 울바자(울타리)를 세우는 일에도 철면피하게 간섭하는 그 뻔뻔스럽고 몰상식하며 비이성적이고 비논리적인 저능아"라며 비무장지대(DMZ) 지뢰폭발의 책임을 거듭 회피했다.



김 부장은 전날 담화를 통해 북한군의 MDL 월선 시 한국군의 대응을 문제 삼으며 이달 중으로 전 국경선에서 대남 확성기 방송을 가동하겠다고 예고한 상태다.



전날 김여정 부장과 인민군 총참모부 주요 지휘관들의 남부 국경 요새화 공사 현장 시찰 소식과 김 부장의 담화와 경고 등은 북한 주민들이 보는 노동신문 등 대내 매체에는 실리지 않았다. 북한이 국경선에서 긴장을 고조시키는 상황을 주민들에게는 공개하지 않으려는 의도로 풀이된다.



양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 "군인과 군인 가족의 위기 동요 확산을 방지하려는 의도"라며 "속내는 남측만 자제하면 대응태세, 확성기 대기상태 같은 것이 필요 없으니 우리 측에 (경고사격 등을) 간접적으로 자제 요구한 것"이라고 분석했다.



김 부장이 대남 확성기 가동 등을 언급하며 위협 수위를 높이고는 있지만, '대기 태세'라는 점을 명시하고 요새화 작업이 완료되면 군사적 충돌 위험은 현저히 낮아질 것이라고 언급했다는 점에서 실제 군사적 충돌은 피하면서 요새화 공사를 마무리하려는 상황 관리의 의미가 담겼다는 분석도 있다.



임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "정부나 유엔사가 정전협정을 근거로 비무장지대 내 북한의 장벽공사나 군사행위를 감독·통제할 법적 명분을 차단하려는 의도"라며 "기존 MDL을 일방적 불변의 영구적 국경선으로 밀어붙이는 작업을 지속할 것"으로 전망했다.

<연합>

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