아까워서 그냥 마셨는데…찬장 속 묵은 원두, 몸속에서 벌어지는 일

주방 싱크대 구석이나 찬장 깊은 곳에 개봉된 채 굴러다니는 원두 봉지가 하나쯤 있기 마련이다. 선물 받았거나 한때 부지런히 내려 마시다 유통기한이 훌쩍 지난 원두를 발견하면 늘 고민에 빠진다. 향은 다 날아가고 퀴퀴한 쩐내가 진동하지만 아까운 마음에 그냥 갈아 마시거나 대충 탈취제로 쓰려다 만다.

찬장 구석에 방치된 채 퀴퀴한 쩐내를 뿜어내는 개봉된 원두 봉지. 무심코 지나쳤던 산패의 신호. 게티이미지뱅크

그러나 쩐내가 나는 원두는 단순히 맛과 향이 떨어진 상태를 넘어 화학적 변형이 진행된 상태다. 이 원두를 무심코 입에 넣었을 때 우리 몸속에서는 눈에 보이지 않는 물질적 변화가 조용히 일어난다.

식품공학 및 유지 가공 전문가들의 설명에 따르면, 커피 원두는 약 10~15%에 달하는 지방 성분을 포함하고 있다. 이 지방은 원두가 공기 중에 노출되는 순간부터 산소와 결합해 산화 과정을 겪는다. 흔히 말하는 ‘산패’다. 밀폐가 제대로 되지 않은 채 상온에 방치된 원두는 시간이 흐를수록 내부의 유지 성분이 변질되면서 고유의 풍미를 잃고 불쾌한 산화취를 뿜어낸다.

문제는 산화된 유지류가 우리 체내에 들어왔을 때 나타나는 생리적 반응이다. 한국식품안전연구원과 국내외 식품 영양 학계의 연구 자료를 종합하면, 오래되어 산패된 지방을 지속해서 섭취할 경우 체내에서 유해한 활성산소가 과도하게 생성될 수 있다. 활성산소는 세포막을 손상시키고 체내 대사 과정을 교란하는 주된 요인 중 하나다.

특히 위장과 소화 기관이 민감한 사람의 경우, 산화된 원두 성분이 포함된 커피를 마셨을 때 속 쓰림, 복부 팽만감, 메스꺼움 같은 소화기계 불편감을 겪을 수 있다. 오래된 기름을 먹었을 때와 비슷한 물리적 자극이 위장 점막에 가해지기 때문이다. 이를 단순한 ‘커피 부작용’이나 카페인 과다로 오인하기 쉽지만, 실제 원인은 원두 자체의 보관 불량과 그로 인한 성분 변질에 있는 경우가 많다.

단순한 커피 부작용으로 오인하기 쉽지만, 실상은 보관 불량으로 변질된 유지 성분이 위장 점막에 자극을 준 결과. 게티이미지뱅크

물론 쩐내 나는 원두를 한두 잔 마셨다고 해서 곧바로 질환으로 이어지는 것은 아니다. 하지만 변질된 기름 성분이 누적되어 위장관에 계속 자극을 준다는 점은 사실이다.

그렇다면 원두의 산패를 최대한 늦추고 본래의 풍미를 지키는 올바른 보관법은 무엇일까. 또 이미 쩐내가 나기 시작한 원두는 전부 쓰레기통에 버려야만 할까.

전문가들은 원두를 보관할 때 공기, 습도, 빛, 그리고 온도 변화라는 네 가지 적을 차단해야 한다고 입을 모은다. 흔히 냉장고에 원두를 넣는 경우가 많지만, 밀폐가 완벽하지 않을 경우 냉장고 안의 잡냄새를 빨아들이거나 문을 열고 닫을 때 생기는 온도 차로 인해 오히려 결로와 산화가 촉진될 수 있다. 원두는 빛이 차단되는 불투명한 밀폐 용기에 담아 상온의 서늘하고 건조한 곳에 두는 것이 가장 안전하다.

공기와 빛, 온도 변화를 차단하는 불투명 밀폐 용기 보관은 원두의 풍미를 지키는 최소한의 방어선. 픽사베이

아울러 이미 개봉한 원두라면 소비 기한을 엄수하는 것이 좋다. 전문가들은 원두의 맛과 향, 그리고 산화 진행 속도를 고려해 분쇄 원두는 개봉 후 1~2주 이내, 홀빈(원두콩 형태)은 한두 달 이내에 소비하는 것을 권장한다.

이미 쩐내가 나기 시작한 원두라면 마시는 방식 대신 생활 속 살림 자원으로 눈을 돌려야 한다.

입으로 들어가기는 늦었지만, 생활 속 천연 탈취제와 설거지 보조제로 재활용되는 묵은 원두. 픽사베이

가장 대표적인 활용법은 천연 탈취제로의 변신이다. 커피 원두의 다공성 구조, 즉 눈에 보이지 않는 수많은 미세 구멍은 냄새 분자를 강하게 흡착하는 성질을 가지고 있다. 한국원두가공협회 등의 생활 가이드에 따르면, 잘게 부순 묵은 원두를 다시백이나 면 주머니에 담아 냉장고 구석이나 신발장, 옷장에 넣어두면 암모니아나 트리메틸아민 같은 불쾌한 악취 성분을 효과적으로 빨아들인다. 탈취 효과는 대략 한두 달 정도 유지된다.

기름때가 낀 주방 설거지 보조제로도 유용하다. 삼겹살을 구워 먹은 뒤 기름이 쩐득하게 엉겨 붙은 프라이팬에 찌꺼기 원두가루를 넣고 따뜻한 물과 함께 가볍게 문질러주면, 원두의 미세한 입자가 연마제 역할을 하는 동시에 남은 유분기를 흡착해 설거지가 훨씬 수월해진다.

찬장에 묵혀둔 원두는 아까워하며 입으로 가져갈 대상이 아니다. 몸에 부담을 주는 요소를 차단하고 올바르게 보관하며, 탈취와 살림이라는 실용적 도구로 전환하는 것이 묵은 원두를 가장 현명하게 다루는 방법이다.

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