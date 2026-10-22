애니, 신세계백화점 전광판 인증…엄마 정유경 회장 지원 눈길

그룹 올데이프로젝트 애니가 어머니 정유경 회장이 이끄는 신세계백화점의 전광판 앞에서 인증사진을 남겼다.

애니는 21일 소셜미디어에 하트 이모티콘과 함께 사진 두 장을 올렸다.

공개된 사진 속 애니는 검은색 반팔 티셔츠와 트레이닝 팬츠를 입었다. 밤에도 검은색 선글라스를 매치해 힙한 분위기를 자아냈다.

그는 올데이프로젝트 신곡 'CRASH'(크래쉬) 뮤직비디오 속 자신의 모습이 담긴 전광판을 배경으로 팔짱을 낀채 포즈를 취했다.

사진을 본 소셜미디어 이용자들은 애니 가족의 지원에 관심을 보였다.

일부는 정유경 회장이 딸의 컴백을 응원하는 듯한 모습에 주목하며 "여러분 우리 딸 컴백했어요 예쁘죠" "역시 가족이 가장 든든한 지원군이다" 등의 댓글을 남겼다.

한편 'CRASH'는 올데이프로젝트가 지난 28일 발매한 두번 째 EP 앨범이다. 동명의 타이틀곡은 일렉트로닉 기반의 신스 루프와 강한 댄스 비트가 특징인 힙합 트랙이다.

<뉴시스>

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