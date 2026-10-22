서인영, 지드래곤과 클럽서 함께 놀았다 “차도 좋은 거 타더라”

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 서인영이 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤과 과거 클럽에서 만났던 일화를 공개했다.

21일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 제작진의 소원을 들어주기 위해 다양한 일정을 소화하는 서인영의 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 핑크색으로 염색한 헤어스타일로 등장했다. 이를 본 제작진이 “지디 따라 했네”라고 놀리자 서인영은 억울한 표정을 지으며 “지디 따라 한 거 아니다. 염색 다시 할 거다. 권지용 따라 했다고 할까 봐”라고 말했다.

이어 제작진이 지드래곤과 친분이 있는지 묻자 서인영은 “말해본 적은 있다”고 답했다. 그러면서 과거 지드래곤과 클럽에서 함께 시간을 보낸 적이 있다고 밝혀 관심을 모았다.

서인영은 “아는 일본 친구가 지디와 친해서 불렀다”며 당시 상황을 설명했다. 이어 “네다섯 명이 맥주를 마셨다”고 회상했다.

지드래곤에 대한 인상도 전했다. 서인영은 “예의 바르고 너무 괜찮다”고 칭찬했다. 또 “차는 좋은 거 타고 왔더라. 나랑 차가 달랐다”고 덧붙이며 당시 만남을 떠올렸다.

이날 영상에서는 서인영의 일상과 함께 매니저, 제작진과의 솔직한 대화도 공개됐다. 제작진은 서인영에게 구리 지역 아파트 임장을 제안하며 출퇴근 거리와 주거 환경에 대한 이야기를 나눴다. 현빈·손예진 부부와 박진영 등 유명인들이 거주하는 지역이라는 설명도 이어졌다.

한편 서인영은 최근 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 통해 일상과 다양한 경험을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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