황정음, 11년 전 헤어진 김용준 언급 “만난적 없어…보고 싶다”

유튜브 채널 ‘황정음’ 화면 캡처

배우 황정음이 과거 공개 열애를 했던 SG워너비 김용준을 향한 그리움을 드러냈다.

21일 유튜브 채널 ‘황정음’에는 ‘황금이들에게 질문 세례 받는 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 황정음은 팬들이 보내온 다양한 질문에 답하며 솔직하고 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 한 팬은 황정음에게 “용준 님과 헤어진 후 우연이라도 마주친 적 없으세요?”라고 물었다. 과거 연인이었던 김용준과의 재회 여부를 궁금해한 것.

황정음은 “한 번도 없어요. 이렇게 좀 보고 싶은데, 저도 용준이”라고 답하며 아쉬움을 내비쳤다. 결별 이후 오랜 시간이 지났지만 한 번쯤 마주치고 싶다는 솔직한 마음을 전한 것이다.

이에 제작진이 “제일 예쁘고 제일 젊을 때를 함께했잖아요”라고 두 사람의 지난 시간을 언급하자, 황정음은 옛 추억을 떠올렸다.

그는 “하여튼 용준이는 되게 좋은 추억이 많은 친구죠”라며 “이제는 길에서 가다 마주치면 되게 반갑게 인사할 수 있는 그런 친구”라고 말했다. 과거의 인연을 담담하게 돌아보면서도 따뜻한 마음을 드러내 훈훈함을 안겼다.

황정음과 김용준은 2006년 공개 열애를 시작해 연예계 대표 장수 커플로 사랑받았다. 두 사람은 2009년 MBC 예능 프로그램 ‘우리 결혼했어요’에 실제 연인으로 함께 출연해 화제를 모으기도 했다.

방송을 통해 현실 커플의 모습을 보여주며 대중의 관심을 받았지만, 2015년 결별 소식을 전하며 9년간의 만남에 마침표를 찍었다.

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