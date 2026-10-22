장동혁 1년전 ‘사석 욕설 녹취’ 공개 논란…대표실 “법적조치”

지난해 국민의힘 전당대회를 앞두고 장동혁 대표가 한 것으로 추정되는 비하·욕설 발언이 보수 성향 유튜브를 통해 뒤늦게 공개되면서 당내 계파 갈등으로 번지고 있다. 친한동훈계 일부 인사가 공개 비판에 나선 가운데 장 대표 측은 정치 공세라며 녹취 취득·유포 과정에 대한 법적 대응을 예고했다.
21일 보수 성향 유튜브 채널 ‘신의 한수’와 ‘홍철기TV’는 장 대표로 추정되는 인물이 지난해 7월 사석에서 당대표 경선 전략을 논의하는 내용의 녹취록을 공개했다. 대화에는 특정 인물들을 비하하거나 욕설을 하는 표현이 포함됐다.
이에 친한계 김종혁 전 최고위원은 페이스북에 “술 마시면 고함치며 쌍욕 서슴지 않더니. 언젠가 터질 줄 알았다”고 쓰는 등 일부 원외 친한계 인사들이 비판 글을 올렸다.
장 대표 측은 정치 공세라며 곧바로 법적 대응을 예고했다. 당대표실은 출입기자단에 공지한 입장문에서 “사적 대화 녹취가 공개되고 일부 언론이 이를 보도한 데 대해 깊은 유감”이라며 “제3자가 대화 당사자 동의 없이 녹취한 것으로 확인될 경우 통신비밀보호법 등 법률 위반 소지가 있다. 녹취의 취득·유포 경위를 확인하고 형사 고소 및 민사상 손해배상 청구 등 필요한 법적 조치를 취할 예정”이라고 밝혔다. 장 대표측은 관련 보도에 대해선 언론중재위원회 조정 신청 등 대응도 검토하기로 했다.
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