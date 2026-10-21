‘부캉이’ 33일 만에 수로 밖으로…3차 유도작업 성공

부산 북항 친수공원 인공 수로에 한 달 넘게 머물던 상어 ‘부캉이’가 21일 수로 밖으로 나간 것으로 확인됐다.

21일 부산 동구 북항 친수공원 인공수로에서 한 달 넘게 머무르고 있는 상어 ‘부캉이’를 바다로 돌려보내기 위한 3차 외해 유도 작업이 진행되고 있다. 뉴스1

해양수산부와 부산시, 국립해양생물자원관, 국립수산과학원 등 관계 기관은 이날 부캉이를 바다로 돌려보내기 위한 3차 유도작업을 벌였다. 부캉이가 수로에서 처음 목격된 지난달 18일 이후 33일 만이다.

당국은 이날 오전 10시쯤 유도작업을 시작해 부캉이를 제4∼5보도교에서 마리나 브릿지 쪽 출구 방향으로 유도했다. 출구에서 약 60ｍ 떨어진 곳에 그물을 설치했고, 그 앞에서 한동안 배회하던 부캉이는 오후 6시쯤 수로 밖 제1부두 해상에서 목격됐다.

유도작업 뒤에도 부캉이는 1부두 인근에서 유영 중인 것으로 파악됐다. 관계 기관은 부캉이가 수로 안으로 다시 들어오지 못하도록 그물을 내려 재진입을 차단했으며, 22일 오전 외해로 이동했는지 모니터링할 계획이다.

부산 동구 북항 친수공원 인공수로에서 한 달 넘게 머무르고 있는 상어 ‘부캉이’를 바다로 돌려보내기 위한 3차 외해 유도 작업이 진행된 21일 부캉이가 유영하고 있다. 뉴스1

당국은 앞서 두 차례 유도작업을 벌였으나 부캉이를 바다로 내보내지 못했다. 이후 기온과 수온이 낮아지며 폐사 우려가 커지자 이날 3차 작업에 나섰다.

몸길이 약 3ｍ인 부캉이는 지난달 18일 친수공원 수로에서 처음 목격됐다. 부캉이를 보려는 시민들이 몰리면서 친수공원 누적 방문객은 최근 160만명을 넘어섰다.

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