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‘소방관 삼촌’ 말없이 빨대 뽑고 국화 한 송이…추모 영상 ‘빨대’, 32만 조회

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진천=윤교근 기자 segeyun@segye.com

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현직 소방관이 만든 1분 8초 영상
‘재정 빨대’ 논란 속 온라인 확산

현직 소방관이 유튜브에 올린 고 김진석 소방위 추모 영상이 온라인에서 큰 반응을 얻고 있다.

 

충북 진천소방서 소속 나경진 소방교가 운영하는 유튜브 채널 ‘소방관 삼촌’의 ‘빨대’라는 제목의 영상 조회 수는 21일 오후 5시 10분쯤 32만 9000회를 넘겼다. 이 영상은 말없이 1분 8초간 이어졌다.

나경진 소방교가 &#39;빨대&#39; 영상에서 물이 담긴 유리컵에 흰 국화를 꽂고 있다. 유튜브 &#39;소방관 삼촌&#39; 캡처
나경진 소방교가 '빨대' 영상에서 물이 담긴 유리컵에 흰 국화를 꽂고 있다. 유튜브 '소방관 삼촌' 캡처

영상 속 나 소방교는 근조 리본을 달고 있다. 그는 물이 담긴 유리컵에 꽂힌 노란색 빨대를 뽑아내고 그 자리에 흰 국화 한 송이를 꽂는다. 별다른 말이나 설명은 없다. 영상 마지막에 “고 김진석 소방위님의 명복을 빕니다”라는 문구가 나오며 끝난다.

 

영상에 나오는 빨대는 추 지사가 지난 13일 국정감사에서 한 “소방이 가장 큰, 골치 아픈 재정 빨대 같다”는 발언을 연상시킨다. 이 때문에 해당 발언을 우회적으로 비판한 것이라는 해석이 나온다. 다만 나 소방교가 영상에서 특정 인물을 직접 언급하지는 않았다.

 

나 소방교는 영상 설명란에 “경기 부천 공장 화재 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 끝까지 소임을 다하신 고 김진석 소방위님의 명복을 빈다”고 적었다. 이어 “해당 화재 현장에서 활동하신 동료 선후배분들의 빠른 회복을 기원한다”고 덧붙였다.

&#39;빨대&#39; 영상 검은 화면에 &#39;故 김진석 소방위님의 명복을 빕니다&#39;라는 문구가 나온다. 유튜브 &#39;소방관 삼촌&#39; 캡처
'빨대' 영상 검은 화면에 '故 김진석 소방위님의 명복을 빕니다'라는 문구가 나온다. 유튜브 '소방관 삼촌' 캡처

관심은 댓글로 이어졌다. 댓글에는 “이게 풍자다” “빨대 발언은 충격이었다” “수고하셨습니다. 그동안 국민 지켜주셔서 감사했습니다”라고 적혔다.

 

김 소방위는 지난 16일 경기 부천시 오정구의 금속 사출 인쇄공장 화재를 진압하다 순직했다. 이 화재로 다른 소방관과 공장 관계자 등 8명이 중경상을 입었다. 김 소방위의 영결식은 지난 19일 부천체육관에서 경기도청장으로 치러졌다.

 

나 소방교는 2021년 11월부터 ‘소방관 삼촌’ 채널을 운영해 왔다. 다양한 분장과 인터넷 유행 콘텐츠, 음악 등을 활용해 딱딱하게 느껴질 수 있는 소방·안전 정보를 재미있고 친숙하게 전달하는 영상을 만들고 있다.


진천=윤교근 기자 segeyun@segye.com 기자페이지 바로가기

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