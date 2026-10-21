“제미나이에 물어봤다”는 李대통령에… 이준석 “그럴 거면 대통령도 AI로 바꾸자”

개혁신당 이준석 의원이 생성형 인공지능(AI) 제미나이의 답변을 인용해 수사기관장의 국무회의 배석을 옹호한 이재명 대통령을 향해 “그냥 대통령을 제미나이로 바꾸면 되지 않느냐”며 비꼬았다.

이 의원은 21일 자신의 페이스북에 “대통령이 통치의 근거로 제미나이를 들기 시작했다”며 “황당한 일”이라고 적었다.

개혁신당 이준석 의원이 생성형 인공지능(AI) ‘제미나이’의 답변을 인용해 수사기관장의 국무회의 배석을 옹호한 이재명 대통령을 향해 “대통령을 제미나이로 바꾸면 되지 않느냐”고 비판했다. 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

이어 “대통령이 제미나이한테 물어봐서 통치할 거면 그냥 대통령을 제미나이로 바꾸면 되지 않느냐”고 반문했다. 그러면서 “사법 리스크도 없어, 전과도 없어, 욕도 안 해, 근저당도 안 잡아 모든 게 상위호환”이라며 이 대통령을 겨냥했다.

이 의원의 발언은 이 대통령이 이날 오전 엑스(X)에 ‘제미나이에게 물어봤습니다’라는 제목으로 올린 글에서 비롯됐다.

이 대통령은 공소청장과 중대범죄수사청장(중수청장)의 국무회의 배석을 둘러싼 논란과 관련해 제미나이의 답변을 공개하며 배석을 반대하는 주장이 ‘위헌적 억지’라는 입장을 내놨다.

사진=이재명 대통령 엑스 캡처

공소청과 중수청이 대통령과 국무총리, 장관의 지휘를 받는 행정기관인 만큼 다른 기관과 달리 취급할 이유가 없다는 취지다. 다만 이 대통령은 구체적인 사건에 대한 수사 지휘는 하지 않겠다며 정치적 개입 우려에는 선을 그었다.

이를 두고 야권에서는 수사·기소기관의 정치적 중립성과 독립성이 훼손될 수 있다는 우려를 제기하고 있다.

무소속 한동훈 의원도 이날 페이스북을 통해 비판에 가세했다. 한 의원은 “제미나이 할아비를 데려와도 대통령이 수사·기소 지휘를 하면 안 된다”며 “시작부터 중수청을 ‘하수(하명수사)청’, 공소청을 ‘공작청’으로 만들고 있다”고 주장했다.

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