강훈식·김용범·김현지 증인 채택 무산

국회 운영위원회가 21일 범여권 주도로 청와대 국정감사 기관증인을 채택했다. 국민의힘이 요구한 김현지 제1부속실장과 강훈식 전 대통령비서실장, 김용범 전 정책실장 등 핵심 일반증인은 더불어민주당의 반대로 모두 빠졌다. 청와대 국감 일정도 당초 30일에서 29일 오후로 앞당겨지면서 사실상 반나절 일정으로 축소됐다.



운영위는 이날 전체회의를 열어 임광현 대통령비서실장과 하준경 정책실장, 홍익표 정무수석비서관, 위성락 국가안보실장 등에 대한 국정감사 증인 출석요구의 건을 의결했다.

21일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 여야 위원들이 국정감사 증인 채택을 두고 언쟁을 벌이고 있다. 허정호 선임기자

국민의힘은 ‘경기·성남라인’의 인사 개입 의혹과 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 과정 등을 따지기 위해 김 실장과 강 전 실장, 김 전 실장을 국감장에 불러야 한다고 요구했다. 민주당은 구체적으로 확인되지 않은 의혹을 앞세운 정쟁성 증인 신청이라며 반대했고, 일반증인 채택은 무산됐다.



이 과정에서 여야는 이재명 대통령과 김혜경 여사의 증인 채택 문제를 놓고도 충돌했다. 국민의힘 윤용근 의원은 한남동 관저 문제를 거론하며 “속사정을 알고 있는 것은 이 대통령과 김 여사밖에 없어 이들을 증인으로 신청했는데 민주당에서 받아주지 않는다”고 말했다. 민주당 소속 한병도 운영위원장은 “토론은 얼마든지 보장하겠지만 이렇게 말도 안 되는 주장은 하시면 안 된다”며 “너무 정치적으로 하지 마시라”고 반박했다.



운영위는 청와대 국감 일정도 변경했다. 당초 30일 예정됐던 대통령비서실·국가안보실·대통령경호처 국감은 하루 앞당겨 29일 오후에 진행하기로 했다. 29일 오전에는 국가인권위원회를 감사하고, 30일에는 국회사무처와 국회도서관 등 국회 소속기관에 대한 국감을 실시한다.

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