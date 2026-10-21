與, ‘설화’ 추미애·부승찬 경고 조치… “성찰·재발방지”

秋, 별도 윤리감찰단 회부 않기로
논란 잦은 김민석 리더십 도마에
“당 나사 풀려” “통합 대표 맞나” 지적
더불어민주당이 21일 ‘소방 재정 빨대’ 발언으로 논란을 빚은 추미애 경기도지사와 부승찬 의원에게 나란히 경고 조치를 내렸다. 김민석 대표가 부 의원에 대해서만 먼저 조치를 취하면서 불거진 형평성 논란을 수습하기 위한 결정이다. 그러나 당내 인사들의 잇단 설화에 김 대표 자신의 처신 논란까지 겹치면서 지도부 리더십을 향한 내부 비판도 커지고 있다.
민주당 조계원 대변인은 이날 비공개 최고위원회의 후 “당사자들의 무거운 성찰과 재발 방지를 촉구하는 의미”라며 두 사람에 대한 경고 방침을 밝혔다. 조 대변인은 “부 의원은 윤리감찰단에서 경고 의견을 보내왔고, 추 지사는 형평성 문제가 제기돼 같은 수위로 경고 의견을 모았다”고 설명했다. 추 지사는 별도로 윤리감찰단에 회부하지 않기로 했다. 조 대변인은 소방공무원과 국민에게 거듭 사과하며 처우 개선에도 힘쓰겠다고 밝혔다.
논란은 추 지사가 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 소방 예산 부담을 거론하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말하면서 시작됐다. 추 지사는 17일 순직 소방관 빈소에서 사과했지만 표현을 두고 다시 비판을 받았다. 19일에는 부 의원이 경기도 국감에서 “소방 공무원이 국가직임에도 예산의 90% 정도를 지자체에서 부담하니까 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아니겠냐”고 말해 논란이 확산했다.
김 대표가 부 의원에게만 직권조사를 지시하면서 공정성 문제도 불거졌다. 박지원 의원(5선)은 이날 MBC 라디오에서 “추미애 주범은 관두고 부승찬을 징계한다고 하니 공정성을 잃었다”고 지적했다. 지도부는 결국 두 사람에게 같은 수위의 경고를 내리는 선에서 사안을 정리했다.
당내에서는 이번 사안이 추 지사와 김 대표 사이의 갈등으로 번질 가능성도 경계하는 분위기다. 추 지사는 최근 검찰개혁과 중대범죄수사청장 임명 문제에서 김 대표와 이견을 보여왔다. 한 중진 의원은 “당사자들이 사과했으면 일단락되는 것인데 당내에서 이 사안을 키울 이유가 뭐가 있나”라며 “김민석 대표의 언행도 최근 구설에 많이 올랐다. 추 지사를 징계하면 김 대표는 어떻게 할 것인가”라고 말했다.
김 대표 자신도 최근 지역 축제에서 가수 공연 도중 무대에 오른 데 이어 순직 소방관 빈소 방문 당시 수행 차량이 응급환자 전용 주차구역에 주차한 사실이 알려지며 야당의 공세를 받고 있다. 한 중진 의원은 “이런 가벼운 실수들이 쌓이면 이미지에 큰 타격”이라고 했고, 다른 초선 의원도 “요새는 이해할 수 없는 발언과 실수가 너무 많이 나온다”고 했다. 박지원 의원도 “요즘 민주당이 그 꼴이 아닌가 생각하는데 조심해야 한다”며 “확 조여 매는 리더십을 가지고 나와야 민주당도 살고 김민석도 산다”고 말했다.
당 지지율도 김 대표 취임 당시보다 낮아졌다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 15∼16일 유권자 1005명을 조사한 결과 민주당 지지율은 36.2%로, 김 대표 취임 당시인 8월 3주 41.9%보다 5.7%포인트 낮았다. 김 대표는 이날 당 유튜브 ‘민티07’에서 “우리 내부의 개혁 우선순위나 전략에 차이는 있지만 구조적 다수를 지향해야 한다는 것에 차이는 없는 것 같다”며 “내부 단합도 이뤄야 하고 정책에 잘못된 점은 없는지 잘 조율해야 한다”고 말했다.
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