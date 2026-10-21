與, ‘설화’ 추미애·부승찬 경고 조치… “성찰·재발방지”

더불어민주당이 21일 ‘소방 재정 빨대’ 발언으로 논란을 빚은 추미애 경기도지사와 부승찬 의원에게 나란히 경고 조치를 내렸다. 김민석 대표가 부 의원에 대해서만 먼저 조치를 취하면서 불거진 형평성 논란을 수습하기 위한 결정이다. 그러나 당내 인사들의 잇단 설화에 김 대표 자신의 처신 논란까지 겹치면서 지도부 리더십을 향한 내부 비판도 커지고 있다.



민주당 조계원 대변인은 이날 비공개 최고위원회의 후 “당사자들의 무거운 성찰과 재발 방지를 촉구하는 의미”라며 두 사람에 대한 경고 방침을 밝혔다. 조 대변인은 “부 의원은 윤리감찰단에서 경고 의견을 보내왔고, 추 지사는 형평성 문제가 제기돼 같은 수위로 경고 의견을 모았다”고 설명했다. 추 지사는 별도로 윤리감찰단에 회부하지 않기로 했다. 조 대변인은 소방공무원과 국민에게 거듭 사과하며 처우 개선에도 힘쓰겠다고 밝혔다.

생각에 잠긴 김민석 더불어민주당 김민석 대표(왼쪽)가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 한병도 원내대표의 발언을 듣던 중 잠시 눈을 감고 있다.

허정호 선임기자

논란은 추 지사가 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 소방 예산 부담을 거론하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말하면서 시작됐다. 추 지사는 17일 순직 소방관 빈소에서 사과했지만 표현을 두고 다시 비판을 받았다. 19일에는 부 의원이 경기도 국감에서 “소방 공무원이 국가직임에도 예산의 90% 정도를 지자체에서 부담하니까 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아니겠냐”고 말해 논란이 확산했다.



김 대표가 부 의원에게만 직권조사를 지시하면서 공정성 문제도 불거졌다. 박지원 의원(5선)은 이날 MBC 라디오에서 “추미애 주범은 관두고 부승찬을 징계한다고 하니 공정성을 잃었다”고 지적했다. 지도부는 결국 두 사람에게 같은 수위의 경고를 내리는 선에서 사안을 정리했다.



당내에서는 이번 사안이 추 지사와 김 대표 사이의 갈등으로 번질 가능성도 경계하는 분위기다. 추 지사는 최근 검찰개혁과 중대범죄수사청장 임명 문제에서 김 대표와 이견을 보여왔다. 한 중진 의원은 “당사자들이 사과했으면 일단락되는 것인데 당내에서 이 사안을 키울 이유가 뭐가 있나”라며 “김민석 대표의 언행도 최근 구설에 많이 올랐다. 추 지사를 징계하면 김 대표는 어떻게 할 것인가”라고 말했다.



김 대표 자신도 최근 지역 축제에서 가수 공연 도중 무대에 오른 데 이어 순직 소방관 빈소 방문 당시 수행 차량이 응급환자 전용 주차구역에 주차한 사실이 알려지며 야당의 공세를 받고 있다. 한 중진 의원은 “이런 가벼운 실수들이 쌓이면 이미지에 큰 타격”이라고 했고, 다른 초선 의원도 “요새는 이해할 수 없는 발언과 실수가 너무 많이 나온다”고 했다. 박지원 의원도 “요즘 민주당이 그 꼴이 아닌가 생각하는데 조심해야 한다”며 “확 조여 매는 리더십을 가지고 나와야 민주당도 살고 김민석도 산다”고 말했다.



당 지지율도 김 대표 취임 당시보다 낮아졌다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 15∼16일 유권자 1005명을 조사한 결과 민주당 지지율은 36.2%로, 김 대표 취임 당시인 8월 3주 41.9%보다 5.7%포인트 낮았다. 김 대표는 이날 당 유튜브 ‘민티07’에서 “우리 내부의 개혁 우선순위나 전략에 차이는 있지만 구조적 다수를 지향해야 한다는 것에 차이는 없는 것 같다”며 “내부 단합도 이뤄야 하고 정책에 잘못된 점은 없는지 잘 조율해야 한다”고 말했다.

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