두 팔의 ‘강철 레이서’… 54세 이도연, 女사이클 4연패

‘철의 여인’ 이도연(54·전북특별자치도장애인사이클연맹)이 50대 중반에 나선 네 번째 아시안패러게임에서도 금메달을 목에 걸며 녹슬지 않는 실력을 과시했다.



이도연은 21일 일본 시즈오카현 이즈시 이즈 사이클 스포츠센터 도로 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 사이클 여자 개인도로독주(스포츠등급 H4)에서 32분10초53의 기록으로 우승하며 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에 이어 이 종목 4연패를 달성했다.

이도연이 21일 일본 시즈오카현 이즈시에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 사이클 여자 개인도로독주(스포츠등급 H4) 경기에서 주행하고 있다. 대한장애인체육회 제공

이른 아침부터 많은 비가 내렸던 데다 강풍이 불면서 선수들이 주행에 어려움을 겪었다. 그러나 이도연에겐 문제가 되지 않았다. 이도연은 평균 시속 18.648㎞로 꾸준히 달리며 금메달을 목에 걸었다. 이도연은 “4연패 목표를 이뤘기 때문에 그냥 기쁘다”며 활짝 웃었다.



19세에 사고로 하반신이 마비된 그는 34세에 탁구 라켓을 잡으며 운동을 시작했다. 이후 육상을 거쳐 2013년 핸드사이클에 입문했다. 이듬해 이탈리아 장애인사이클 월드컵에서 아시아 선수 최초로 우승하며 이름을 알렸고 이후 아시아 무대를 평정했다. 2018 평창 동계패럴림픽에선 스키를 배운 지 약 1년 만에 노르딕스키 국가대표로 출전하기도 했다.



이도연은 후배들에겐 나이를 이유로 도전을 멈추지 말라고 당부했다. 그는 “나도 30대에 시작했다. 절대 늦은 나이가 아니다. 앞으로 얼마든지 할 수 있다”며 “나이는 관계없다. 정신력의 문제라고 생각한다”고 강조했다.



한편 함께 출전한 허윤정(53·전라남도사이클연맹)은 40분36초71로 동메달을 목에 걸었다. 왼쪽 팔꿈치가 땅에 쓸려 피가 나는 상황에서도 투혼을 발휘했다.

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