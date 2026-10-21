송파구, 어린이 그림 공모전 ‘상상 펼침’ 개최…26일부터 접수 [지금 우리 동네는]

서울 송파구가 관내 유치원생과 초등학생을 대상으로 어린이 그림 공모전을 연다.

송파구는 지역 대표 미술 공모전 ‘제3회 유·초등 어린이 그림 공모전 상상 펼침’의 작품 접수를 진행한다고 21일 밝혔다. 접수 기간은 이달 26일부터 다음 달 13일까지다.

송파구 미술 공모전 ‘제3회 유·초등 어린이 그림 공모전 상상 펼침’ 홍보 포스터. 송파구 제공

참가자는 △함께해서 즐거운 우리 가족 △내가 좋아하는 우리 동네 △푸른 지구를 지키는 작은 실천 △내가 꿈꾸는 미래 모습 등 4가지 주제 중 하나를 골라 8절 도화지(27×39㎝)에 그리면 된다. 재료와 표현 방식에는 제한이 없지만 채색한 작품만 심사 대상이다.

참가를 원하는 어린이는 구청 홈페이지에서 온라인 사전 신청을 한 뒤 신청서를 출력해 작품 뒷면에 붙여 제출하면 된다. 작품은 구청 교육협력과에 방문하거나 우편으로 낼 수 있다. 1인당 한 작품만 출품 가능하다.

구는 송파구 미술가협회 추천을 받은 전문가 심사위원단의 심사를 거쳐 주제 표현력, 독창성, 예술성 등을 종합 평가해 우수작 총 120점을 선정할 예정이다.

수상자에게는 구청장 상장을 수여한다. 시상식과 전시회는 12월 3일 구청 대강당에서 열린다.

서강석 송파구청장은 “이번 공모전이 우리 아이들이 미술을 통해 마음껏 상상의 날개를 펼치는 소중한 기회가 되기 바란다”며 “앞으로도 어린이들이 창의성과 감수성을 자유롭게 키울 수 있도록 송파구만의 교육·문화 정책을 세심하게 펼쳐가겠다”고 말했다.

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