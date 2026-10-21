부조리에 메스 댄 천재의사, 넷플 2주째 1위

여성 천재 의사가 실력으로 의료계 부조리를 타파하는 내용을 담은 의학 드라마 ‘닥터X: 하얀 마피아의 시대’(사진)가 2주 연속 전 세계 넷플릭스 이용자들이 가장 많이 시청한 비영어 쇼에 올랐다.



21일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱10에 따르면 지난 12일부터 18일까지 ‘닥터X’는 시청 수(Views·시청시간을 러닝타임으로 나눈 값) 710만을 기록, 비영어 쇼 가운데 1위를 차지했다. 9일 처음 넷플릭스에 공개된 ‘닥터X’는 3일 만에 1위에 오르더니 2주 연속 정상을 사수했다. 국가별로는 한국?필리핀?베트남?인도네시아 등 7개국에서 1위에 올랐다. 톱10에 든 나라는 48개국에 달한다.



SBS 금토드라마로 방송 중인 ‘닥터X’는 배우 김지원이 주연을 맡아 천재 의사가 의료계 부조리 및 권위에 맞서는 줄거리의 드라마다. 일본 TV아사히 드라마 ‘닥터X: 외과의 다이몬 미치코’가 원작이다. 국내 반응도 뜨겁다. 닐슨코리아 전국 기준 1회 시청률 11.4%로 출발한 ‘닥터X’는 최신 회차인 4회가 18.5%를 기록하며 20% 돌파를 눈앞에 뒀다.

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