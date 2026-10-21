“부자들 그림 사는 것과 같아”…강남, 고가의 포켓몬 카드 산 이유

가수 겸 방송인 강남이 수천만원이 넘는 고가의 포켓몬 카드를 수집하는 이유를 밝혔다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 강남과 가수 로이킴, 최예나가 게스트로 출연했다. 이날 진행자 신동엽은 강남의 아내 이상화의 포켓몬 카드 관련 영상이 큰 화제를 모았다고 언급했다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

신동엽이 언급한 영상은 이상화가 강남의 포켓몬 카드를 모두 팔았다고 속이는 내용을 남았다. 강남은 해당 영상이 공개 일주일 만에 조회수 1000만회를 넘겼다며 “유튜브를 5년 동안 하면서 제일 조회수가 높았다”고 말했다. 강남은 자신이 약속을 어겨 이상화가 화가 난 줄 알았지만, 실제로는 이상화가 별도로 포켓몬 카드까지 사줬다고 설명했다.

이에 로이킴은 생일에 술을 마신 뒤 강남의 유튜브 영상을 보다가 포켓몬 카드를 투자하듯 구매하는 모습에 관심이 생겨 자신도 리자몽 카드를 샀다고 밝혔다.

그러나 로이킴이 강남에게 포켓몬 카드를 사는 이유가 투자 목적이냐고 묻자, 강남은 그렇지 않다고 선을 그었다. 그는 “재벌 아저씨들이 그림 보고 사듯 포켓몬 카드를 보면 가슴이 두근거린다. 너무 좋아서 산다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

강남은 지난 1일 자신의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에서 고가의 포켓몬 카드를 구매하는 모습을 공개해 화제를 모으기도 했다. 당시 희귀 카드를 살펴본 그는 약 4600만원짜리 카드를 구매했다. 당시 그는 가격을 확인하며 고민하다가 결국 카드를 선택한 뒤 “손이 떨린다. 일 많이 해야겠다”고 말해 눈길을 끌었다.

강남의 고가 카드 수집을 두고 온라인에서는 반응이 엇갈렸다. 수천만원을 취미에 쓰는 모습이 부담스럽다는 의견이 있는 반면, 자신의 돈으로 좋아하는 물건을 수집하는 것은 개인의 선택이라는 반응도 나왔다.

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