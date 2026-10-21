55년 세월 넘어 이어진 희생…심연수·김선현 ‘2026 경찰영웅’ 선정

‘2026년 경찰영웅’으로 선정된 고(故) 김선현 경감(왼쪽)과 고(故) 심연수 경사. 경찰청 제공

경찰청이 제81주년 경찰의 날을 맞아 열차 선로에 뛰어들어 시민을 구한 고(故) 심연수 경사와 흉기 난동 피의자를 제압하다 순직한 고 김선현 경감을 ‘2026년 경찰영웅’으로 선정했다.

21일 경찰청에 따르면 국민의 생명을 구하고 국가를 위해 헌신한 두 경찰관이 경찰영웅으로 선정됐다. 경찰청은 2017년부터 매년 국가와 국민을 위해 희생·봉사한 경찰관을 경찰영웅으로 선정해 공적을 기리고 있다.

강원 삼척 출신의 심 경사는 1948년 경찰에 입직해 6·25 전쟁에 경찰관으로 참전했다. 이후 강릉경찰서 묵호지서 등에서 근무하던 중 1963년 6월 11일 오전 12시 30분쯤 묵호역 일대를 순찰하다 술에 취한 시민이 선로를 따라 걷고 있는 것을 발견했다. 열차가 들어오는 위험한 상황에서 시민이 피하지 못하자 심 경사는 곧바로 철로에 뛰어들어 시민을 밀쳐 구했다. 하지만 그는 미처 열차를 피하지 못하고 순직했다.

경찰청은 심 경사의 희생을 기리고자 2019년 묵호역에 추모 시설을 마련하고 같은 해 인근 일대를 ‘경찰역사순례길’로 지정했다.

김 경감은 2018년 7월 8일 오후 경북 영양군의 한 자택에서 난동이 벌어지고 있다는 신고를 받고 현장에 출동했다. 피의자는 살림을 부수며 소란을 피우고 있었다. 김 경감은 동료 경찰관에게 흉기를 들고 달려드는 피의자를 제압하는 과정에서 흉기에 찔려 병원으로 이송됐으나 끝내 순직했다.

이날 오전 경찰청에서 열린 경찰의 날 기념식에서는 두 경찰영웅을 기리는 추모 영상이 상영됐다. 인공지능(AI)으로 당시 사건과 희생정신을 담아낸 영상이 유족의 육성 참여와 함께 재생됐다. 김 경감의 뒤를 이어 경찰관의 길을 걷고 있는 딸 김성은 경장은 “누군가 위험에 처한 순간 두려움을 느낄 새도 없이 몸이 먼저 움직인다는 걸 저도 경찰관이 되니 조금은 알 것 같다”고 소회를 밝혔다. 이어진 경찰영웅패 수여식에서는 심 경사의 아들과 김 경장이 이재명 대통령으로부터 직접 패를 수여 받았다.

이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제81주년 경찰의 날 기념식에서 김선현 경감의 딸 김성은 경장에게 경찰영웅 인증패를 전달하고 있다. 뉴시스

경찰청 관계자는 “경찰영웅은 약 6개월간 동료 추천과 발굴, 역사학자 자문, 위원회 심의 등을 거쳐 선정된다”며 “심 경사의 경우 이전에도 영웅 후보로 추천된 바 있으나 여러 검토를 거쳐 올해 최종적으로 선정됐다”고 세계일보에 설명했다.

경찰청은 올해 말까지 두 경찰영웅의 흉상을 제작해 건립하고 제막식을 열 예정이다. 경찰청 관계자는 “두 영웅이 살았던 시기는 반세기나 떨어져 있지만 지키고자 했던 가치는 조금도 다르지 않다”며 “국민의 생명과 안전을 무엇보다도 앞세웠던 두 분의 경찰정신은 시대가 바뀌어도 변하지 않는 경찰의 본분을 보여준다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지