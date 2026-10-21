잠만 잘 자면 상금 1800만원…일본 이색 수면 대회 열려 화제

잠을 잘 자는 능력만으로 2000만원에 가까운 상금을 받을 수 있는 이색 대회가 일본에서 열려 화제를 모았다.

20일 일본 마이니치신문 등 현지 매체는 지난 5일 일본 침구 브랜드 코알라가 주최한 ‘매트 레이스 바이 코알라(Mat Race by Koala)’가 도쿄 미나미아오야마에서 개최됐다고 보도했다. 참가자들은 코알라 매트리스 위에서 90분간 잠을 자며 수면의 질을 겨뤘다. 우승 상금은 잠을 뜻하는 의성어 ‘Zzz’에서 착안한 222만 엔(약 1865만원)이었다.

‘매트 레이스 바이 코알라’ 공식 홈페이지 캡처

경쟁은 단순히 누가 오래 잠을 자느냐로 결정되지 않았다. 참가자들의 머리 등에 수면 측정 장치를 부착하고 잠드는 데 걸리는 시간과 수면의 깊이, 안정성 등을 측정했다. 주최 측은 자체 기준에 따라 각 항목을 점수화하고 가장 높은 점수를 기록한 참가자를 우승자로 선정했다.

경기 도중에는 잠을 방해하는 돌발 장치도 준비됐다. 초인종 소리와 택배 기사의 목소리가 들리거나 미러볼 조명이 켜지는 식이다. 참가자들은 외부 자극에도 얼마나 안정적으로 잠을 유지하는지 시험받았다. 일부 참가자는 소리와 빛에 반응해 잠에서 깼지만, 별다른 반응을 보이지 않은 참가자들도 있었다.

대회에는 약 4만7000명이 지원했으며, 최종 참가자들은 세 차례의 경기를 통해 실력을 겨뤘다. 우승자는 도쿄도 무사시무라야마시에 거주하는 ‘스이미이(Suimii)’라는 별칭의 24세 여성으로 알려졌다. 그는 평소 시끄러운 라이브 공연장에서도 잠든 경험이 있다고 밝혔다. 우승 후에는 “잠자는 데 자신은 있었지만 실제로 우승할 줄은 몰랐다”는 소감을 전했다.

수면 자세와 깊이에 주목한 특별상도 마련됐다. 깊은 잠을 잔 참가자에게 주는 상과 독특한 수면 자세를 보인 참가자에게 주는 상 등이 포함됐다.

이번 대회는 수면 부족이 사회적 문제로 거론되는 일본에서 잠의 중요성을 알리기 위해 기획됐다. 경제협력개발기구(OECD)의 2021년 조사에서 일본인의 하루 평균 수면 시간은 7시간 24분으로 조사 대상국 가운데 가장 짧은 수준이었다. 장시간 노동과 출퇴근, 늦은 시간까지 이어지는 사회활동 등이 수면 부족의 배경으로 지목된다.

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