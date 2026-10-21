1000원 비타민 들고 링 오른 이마트…다이소·올영에 도전장 [수민이가 궁금해요]

‘비타민 1000원’ ‘밀폐용기 2000원’ ‘후라이팬 5000원’

이마트가 초저가 생활용품 유통 경쟁에 뛰어들었다. ‘와우샵’ 매장 개장으로 그동안 초저가 용품 시장의 주력군이었던 ‘다이소’에 도전장을 내민 것이다. ‘와우샵’이 겨냥한 곳은 다이소 뿐 아니다. 젊은 층과 방한 외국인들 중심으로 인기를 끌고 있는 올리브영도 타깃 대상이다. 초저가 기초화장품과 비타민 등 헬스앤뷰티 상품군을 대거 선보이며 고객 유치전에 나선다.

와우샵 매대 전경. 이마트 제공

이마트는 오는 22일 스타필드 마켓 월계점과 이마트 은평점에 100평 규모의 와우샵을 개점한다고 21일 밝혔다.

가격은 1000원부터 1만 원까지 균일가로 구성했다. 전체 개발 상품의 약 60%는 2000원 이하다. 이마트는 국내외 브랜드 협업과 글로벌 소싱, 단독 상품기획 등을 통해 상품 경쟁력을 강화했다고 설명했다.

주방용품은 브랜드 상품부터 실용성을 강조한 제품까지 다양하게 갖췄다. ‘해피콜 프라이팬’ 9종은 모두 5000원에, ‘락앤락 신선용기’는 2000원부터 판매한다. 실리콘 소재 조리도구는 1000원부터, 내열 강화유리 소재의 ‘진공 밀폐용기’는 3000원에 선보인다.

헬스앤뷰티(H&B) 상품은 790여 종으로 늘렸다. 기초 스킨케어는 더마 코스메틱 라인 등을 중심으로 구성하고, 색조 메이크업은 다양한 색상과 제형의 상품을 마련했다. 동화약품의 ‘큐어팩터 판테놀 샤벳크림’과 ‘큐어팩터 비타 토닝 세럼’, 바쿠치올 성분을 함유한 ‘리킷 레디 글로우 피팅쿠션’ 등은 모두 5000원 이하에 판매한다.

건강기능식품은 멀티비타민과 밀크시슬, 마그네슘 등 1000원부터 구매할 수 있는 상품부터 고함량 홍삼스틱과 이너뷰티 제품까지 갖췄다.

이마트는 오는 30일 스타필드 마켓 군산점에 와우샵을 여는 등 연내 중대형 규모의 와우샵 전문점을 총 5개 열 계획이다.

이마트가 초저가 기초화장품과 비타민 등 헬스앤뷰티 상품군을 대거 선보이며 고객 유치전에 나선다. 위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지.

이마트와 이마트 에브리데이 매장 내 ‘와우샵 존’도 새롭게 구성해 순차적으로 신규 개발 상품을 확대할 예정이다.

황운기 이마트 상품본부장은 “상품 기획력과 글로벌 소싱 역량을 집약해 고객이 가격과 품질 모두 만족할 수 있는 초저가 생활용품 상품군을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

신세계백화점은 오프 프라이스(Off-Price) 채널 ‘신세계 팩토리스토어’ 확대에 나선다. 브랜드의 이월 제품이나 재고 등을 유통사가 직접 매입해 정상가보다 80~90% 할인 판매하는 오프 프라이스 채널이다.

대표 매장인 신세계 팩토리스토어 강남점을 기존 330평에서 420평 규모로 확장하고 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)를 처음 적용했다.

신세계백화점은 신세계 팩토리스토어 강남점을 시작으로 전 점포에 새로운 BI를 순차적으로 적용하고, 주요 점포도 단계적으로 리뉴얼할 계획이다.

올해 하반기에는 경기 의정부·경남 김해·서울 월계 등 핵심 상권을 중심으로 신규 출점을 이어가는 한편, 운영 효율을 높인 상권 맞춤형 소형 점포 모델도 검토하며 사업 경쟁력 강화에 나선다.

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