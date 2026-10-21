삼성증권의 이색 실험 통했다…AI 걸그룹 데뷔곡 조회수 250만회

삼성증권이 자체 제작한 4인조 인공지능(AI) 걸그룹 ‘루미나(LUMINA)’가 인기를 모으고 있다. 금융과 투자를 대중적인 K팝 콘텐츠로 전달하려는 시도가 성과를 거두면서, 금융업계의 AI 활용 방식에도 관심이 쏠린다.

21일 삼성증권은 공식 유뷰브 채널을 통해 공개된 루미나의 데뷔곡 ‘오버라이드(OVERRIDE)’ 뮤직비디오가 약 한 달 만에 유튜브 조회수 250만회를 돌파했다고 밝혔다.

루미나는 ‘빛나는’이라는 뜻의 영어 단어 ‘루미너스(Luminous)’에서 이름을 따왔다. 서로 다른 빛과 개성을 지닌 네 명의 멤버가 모여 하나의 스펙트럼을 완성한다는 세계관을 지니고 있다.

삼성증권

날카로운 전자음과 빠른 리듬을 바탕으로 한 데뷔곡 ‘오버라이드’는 존의 틀과 선입견을 넘어 스스로 선택하고 미래의 가능성을 넓힌다는 메시지를 담고 있다. 삼성증권은 이를 투자에서 중요한 능동적 선택이라는 개념과 연결해 금융·투자에 관한 메시지를 K팝 형식으로 전달했다고 설명했다.

성증권은 루미나를 통해 금융에 대한 진입 장벽을 낮추고 젊은 세대와의 접점을 넓힌다는 구상이다. 또한 유명 연예인을 광고 모델로 기용하는 기존 방식에서 벗어나 자체 AI 아이돌을 장기적인 디지털 소통 자산으로 육성한다는 방침도 밝혔다. 단발성 홍보에 그치지 않고 후속 뮤직비디오와 숏폼 챌린지를 제작하는 한편, 금융교육과 광고 콘텐츠의 진행자(MC)로도 활용할 예정이다.

삼성증권 관계자는 “현실의 금융 전문성은 삼성증권이 맡고, 그 안에 담긴 다채로운 가능성과 영감은 루미나가 전달하는 새로운 시도”라며 루미나를 통해 미래 핵심 고객과 더욱 친근하게 소통하겠다고 전했다.

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