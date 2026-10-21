‘소방관 순직’ 부천 도장공장 압수수색…화재 닷새 만에 강제수사

소방대원 1명이 순직하고 7명의 사상자가 발생한 경기 부천시 금속부품 도장공장 화재 사고를 수사 중인 경찰과 소방당국이 화재 발생 닷새 만에 강제수사에 나섰다.

경기남부경찰청 광역수사단 ‘부천 도장공장 화재사고’ 수사전담팀은 21일 오전 11시20분쯤 경기소방재난본부 소방사법팀과 함께 부천시 오정구 내동의 화재 현장 공장에 대해 압수수색 영장 집행에 들어갔다고 밝혔다.

16일 오전 경기 부천시 오정구 내동의 4층짜리 건물에서 일어난 화재. 경기소방재난본부 제공

이번 압수수색에는 경찰 수사관 10명과 소방 사법 전담 인력 2명 등 총 12명이 투입됐다. 수사 당국은 압수수색을 통해 공장 내 화재 예방 조치 관련 서류와 위험물 보관 실태, 내부 안전관리 수칙 준수 여부를 입증할 자료를 집중적으로 확보하고 있다.

앞서 이달 16일 오전 8시38분쯤 지상 4층짜리 건물 3층에 있는 해당 도장공장에서 불이 나 2시간28분 만에 완진됐다.

그러나 가장 먼저 현장에 도착해 초기 진화 작업에 투입됐던 선착대 소속 고(故) 김진석 소방위가 확산한 유독가스와 화염에 고립됐다가 심정지 상태로 이송돼 이튿날 순직했다.

이 불로 다른 소방관 5명과 공장 관계자 2명 등 7명도 연기 흡입과 열탈진 등으로 치료받고 있다.

경찰은 18일 화재 예방 및 안전 관리 의무를 다하지 않은 혐의로 공장 대표인 70대 A씨를 업무상 실화 및 업무상 과실치상 혐의로 형사 입건하고 공장 관계자들을 참고인 조사해 왔다.

경찰 관계자는 “압수물 분석을 통해 불이 급격히 확대된 원인과 사업장 내 안전조치 위법성 여부를 철저히 가려낼 방침”이라고 전했다.

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