‘연 8조’ 전남광주통합교육청 금고… NH농협은행 단독 응모

연간 8조 원 규모의 전남광주통합특별시교육청 금고를 운영할 금융기관 공모에 NH농협은행이 단독으로 응모했다.

21일 전남광주통합특별시교육청에 따르면 지난 7일 1차 공모에 이어 19일 마감한 재공모 결과 NH농협은행만 제안서를 제출했다.

전남광주통합특별시교육청. 전남광주시교육청 제공

이에 따라 교육청은 관련 절차에 의거해 수의계약 수순을 밟아 2027년부터 2030년까지 4년간 금고를 관리할 금융기관을 지정할 방침이다.

교육청은 오는 29일 금고지정심의위원회를 개최해 제출된 제안서를 심사·평가한 뒤 11월 중 최종 금고 약정을 체결할 예정이다.

심사위원회는 사전 추천받은 3배수 인원 중 무작위 추첨으로 선정된 위원 11명으로 구성되며, 금융기관 신용도, 재무구조 안정성, 대출·예금 금리, 이용 편의성, 교육청 협력 사업 등을 종합 평가한다.

통합교육청의 연간 예산 규모는 광주청사 3조원, 전남청사 5조원 등 총 8조원에 달한다. 금고 지정 기관은 교육비특별회계와 기금을 포함한 세입 수납 및 보관, 세출금 지급, 자금 예치·관리, 지방채 및 일시차입금 관련 사무, 교육 구성원 대상 금융 서비스 등을 전담하게 된다.

통합 이전 광주광역시교육청과 전남도교육청의 금고 선정 과정에서도 농협은행이 단독 응모해 금고를 운영해 왔다.

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