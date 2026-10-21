인천공항~섬지역 UAM 통합운용 실증 성공

인천국제공항공사는 대한항공, KT, 현대건설, 현대자동차와 함께 인천공항과 섬 지역을 잇는 ‘도심항공교통(UAM) 통합운용 실증’을 성공적으로 완료했다고 21일 밝혔다.

공사는 국토교통부가 추진 중인 ‘K-UAM(한국형 도심항공교통) 그랜드챌린지 실증사업’에 K-UAM 원팀으로 참여하며 다양한 환경에서의 UAM 운용을 검증해왔다.

20일 인천 영종도 및 덕적도 인근에서 진행된 ‘UAM 통합운용 비행실증’에서 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다.

2024년 4월 실증을 완료한 1단계 비도심, 지난해 10월 2단계 준도심에 이어, 이번에는 인천 도서지역 주민의 교통 접근성을 높이기 위해 7일부터 20일까지 영종도(왕산마리나, 거잠포)와 덕적도 노선을 대상으로 UAM 실증을 진행했다. 실증에는 국가 연구개발 과제를 통해 개발된 UAM 교통관리 시스템과 버티포트 운영시스템이 활용됐다. 또 UAM 네비게이션 디스플레이를 통해 조종사가 기체에서 운항정보 및 주변 비행체를 확인할 수 있도록 해 공항 운영환경에서의 안전한 UAM 운항을 위한 데이터 기반 운항 체계를 검증했다.



이와 함께 국토교통부, 항공우주연구원과 함께 K-UAM 안전 운항을 위한 관계기관 간 정보공유 체계도 실제 비행 환경에서 점검했다.

20일 진행된 ‘UAM 통합운용 비행실증’ 현장 모습.

특히 이번 실증은 국토교통부의 UAM 초기 상용화 모델인 공항·지역 연계형 UAM 서비스를 사전 검증했다는 의미가 있다. K-UAM 그랜드 챌린지 실증 성과를 지자체의 도서지역 공공서비스로까지 확장할 가능성을 확인한 것이다.

조용수 인천국제공항공사 운항본부장은 “이번 실증에서 검증한 인천공항 주변 UAM 절차·기술을 바탕으로 항공기와 UAM 간의 안전한 UAM 운항 체계를 마련하겠다”며 “앞으로도 정부의 K-UAM 상용화 로드맵에 발맞추어 인천공항에서 차별화된 UAM 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 공사는 지난달 정부의 UAM 초기 상용화 정책을 충실히 이행하기 위해 ‘인천공항 미래항공 모빌리티 로드맵’을 재정립했다. 공사는 향후 인천공항 운항 환경에 부합하는 안정적인 UAM 운영 체계를 구축해 운영 경험을 쌓은 뒤, 공항연계형 관광·공공서비스로 UAM 서비스를 단계적으로 확장할 계획이다.

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