아침 잠 부족해서 그런 줄 알았는데…출근길 쏟아지는 졸음의 진짜 원인

아침 기온이 뚝 떨어지며 제법 쌀쌀한 바람이 불어오는 계절이다. 출근길 운전석에 앉아 가장 먼저 하게 되는 행동은 자연스럽게 창문을 바짝 올리고 밀폐 상태를 만드는 일이다. 여기에 서늘함을 피하려 히터 바람을 약하게 켜둔 채 도로로 나선다. 따뜻하고 포근한 차 안에서 라디오나 음악을 들으며 이동하는 시간은 고단한 하루를 시작하는 소소한 위안처럼 느껴지기도 한다.

쌀쌀한 날씨에 창문을 닫고 히터를 켜는 출근길, 밀폐된 차 안은 순식간에 공기 질이 악화된다. 게티이미지뱅크

그러나 따스함과 아늑함 뒤편에서는 운전자가 인지하지 못하는 사이 공기 질이 급격하게 악화하는 현상이 일어난다. 추위를 피하고자 무심코 꽉 닫아건 창문이 차 내부를 거대한 이산화탄소 집적 공간으로 바꾸어 놓기 때문이다.

밀폐된 차량 내부의 이산화탄소(CO₂) 농도 상승 속도는 생각보다 훨씬 빠르다. 국토교통부와 한국교통안전공단이 승용차 운행 중 실내 공기 질 변화를 측정한 실험 데이터에 따르면, 승용차에 성인 2명이 탑승한 상태로 창문을 완전히 닫고 내기 순환 모드로 주행할 경우 불과 10분에서 15분 만에 실내 이산화탄소 농도가 2000ppm을 가볍게 돌파하는 것으로 나타났다. 30분 이상 장시간 밀폐 주행을 지속할 경우 이 수치는 3000~4000ppm 이상까지 솟구쳐 오른다.

일반적으로 우리가 호흡하는 대기 중의 이산화탄소 농도는 약 400ppm 수준이다. 환경부 청정공기 가이드라인에 따르면 실내 공기 질 관리 기준에서 농도가 1000ppm 이하일 때를 가장 쾌적한 상태로 평가한다. 이 수치가 1500~2000ppm에 도달하면 신체는 은근한 답답함과 함께 졸음을 느끼기 시작하며 2000ppm을 넘어서면 집중력 저하, 두통, 반사 신경 둔화 같은 생리적 장애 현상이 본격화한다.

밀폐 주행이 길어질수록 이산화탄소 농도가 2000ppm을 넘어서며 운전자의 집중력을 무너뜨린다. 픽사베이

이처럼 밀폐된 차 안에서 이산화탄소 수치가 치솟으면 사람의 호흡기 및 혈관계에 직접적인 변화가 찾아온다. 밀폐된 공간에서 호흡을 지속하면 공기 중 산소 비중은 점차 줄어들고 내뱉은 이산화탄소만 쌓이게 된다. 이 상태가 유지되면 체내 혈액 속 이산화탄소 비중이 늘어나고 산소 결핍 현상이 심화한다.

뇌는 체중의 약 2%에 불과하지만 몸 전체 산소 소비량의 20% 이상을 사용하는 가장 민감한 기관이다. 산소 공급이 미세하게만 줄어도 즉각 경고 신호를 보낸다. 뇌로 전달되는 산소가 부족해지면 신체가 강제로 휴식 및 수면 모드로 전환되면서 졸음을 유발하는 뇌파 활동이 활발해진다. 이로 인해 강한 피로감과 나른함, 참기 힘든 하품이 꼬리를 물고 밀려오게 된다.

출근길 밀려오는 나른함을 단순히 ‘아침잠이 부족해서’ 생기는 일시적 피로로 단정할 수 없는 이유다. 이는 개인의 정신력이나 의지의 문제가 아니라, 뇌가 산소 결핍 환경에 노출되어 보내는 지극히 과학적인 생리적 경고 신호다.

특히 기온이 낮은 환절기와 겨울철에는 기온 변화 자체로 인해 신체 혈관이 수축해 있는 상태다. 질병관리청 및 의학 전문가들의 설명을 종합하면, 갑작스러운 차가운 공기에 노출된 후 밀폐 공간에서 산소 농도가 떨어질 경우 혈관 조절 능력에 부담을 줄 수 있다. 무엇보다 산소 부족으로 인한 졸음은 돌발 상황에서의 브레이크 반응 속도를 현저히 떨어뜨린다. 반응 속도가 불과 0.1초만 지연되어도 시속 60km로 달리는 차량은 수 미터를 더 진행한 뒤에야 멈춰 서게 되며, 이는 치명적인 사고로 직결된다.

그렇다면 쌀쌀한 계절에도 차량 내부 공기 질을 안전하고 쾌적하게 유지하며 졸음을 퇴치하는 방법은 무엇일까.

핵심은 정기적이고 효과적인 환기 습관이다. 가장 기본적이고 확실한 방법은 운전 중 20~30분 간격으로 창문을 내려 차 안 공기를 완전히 바꿔주는 것이다. 창문을 완전히 내릴 필요는 없다. 대각선 방향의 앞창문과 뒷창문을 2~3cm 정도만 살짝 열어주는 것만으로도 실내외 기압 차에 의한 음압 효과가 발생해 차 안에 자연스러운 공기 순환 흐름이 생긴다. 이 작은 틈을 통해 실내에 차 있던 이산화탄소가 매우 빠르게 외부로 배출된다.

외기 유입 모드를 켜면 필터를 거친 깨끗한 외부 산소가 실내로 상시 공급된다. 픽사베이

공조 시스템 활용 방식도 지혜롭게 바꿔야 한다. 추위나 외부 미세먼지를 막기 위해 내기 순환 모드만 고집하는 운전자가 많지만, 주행 중에는 외부 공기가 들어오는 ‘외기 유입 모드’를 적극적으로 활용해야 한다. 최근 출시되는 차량 대부분은 외기 유입 모드에서도 에어컨 필터를 거쳐 외부 먼지를 걸러낸 뒤 실내로 공급하므로 산소 농도를 안전 수준으로 유지하는 데 큰 도움이 된다. 차종에 따라 ‘실내 이산화탄소 감지 자동 환기’ 기능을 설정해 두는 것도 좋은 방법이다.

또한 히터 바람이 얼굴이나 상체 쪽으로 직접 향하지 않도록 송풍구 방향을 아래쪽(발밑)이나 앞 유리창 쪽으로 조절하는 지혜가 필요하다. 따뜻한 공기가 얼굴에 직접 닿으면 눈의 건조함을 유발할 뿐만 아니라 체온 조절 중추를 자극해 졸음을 한층 더 가중시키기 때문이다.

창문을 살짝 열어두는 미세 환기만으로도 차 안 이산화탄소를 가장 빠르게 배출할 수 있다. 픽사베이

쌀쌀한 아침 공기를 막아선 차 창문은 당장의 포근함을 줄지 몰라도, 뇌로 가는 산소 길을 점차 막아서는 위험한 벽이 될 수 있다. 주행 중 무심코 내리는 2cm의 창문 틈이야말로 출근길 운전자의 건강과 생명을 지키는 가장 실질적이고 강력한 안전장치다.

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