디옴, ‘Poliform Seoul’ 그랜드 오프닝… Vismara 국내 첫 공개

사진=폴리폼 서울(디옴) 제공

이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 폴리폼(Poliform)의 서울 공식 개관을 기념하는 그랜드 오프닝 행사가 열렸다.

폴리폼 공식 수입사 디옴(DI’OME)은 지난 10월 15일 서울 강남에서 ‘Poliform Seoul Grand Opening’을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 폴리폼 최고경영자(CEO) 마르코 스피넬리(Marco Spinelli)를 비롯해 국내 주요 VIP 고객과 건축·인테리어·디자인 업계 관계자, 미디어 등이 참석했다.

이번 행사에는 가구뿐 아니라 주류와 자동차, 웰니스 등 다양한 분야의 브랜드가 함께했다. 샴페인 브랜드 뵈브 클리코(Veuve Clicquot)가 공식 샴페인 파트너로 참여했으며, 국내 싱글몰트 위스키 브랜드 KI ONE과는 폴리폼 서울 개관을 기념한 ‘KI ONE × DI’OME Opening Edition’을 별도로 제작했다.

행사는 웰컴 스피치를 시작으로 세리머니와 DJ 퍼포먼스, 네트워킹 프로그램 등으로 진행됐다. 참석자들이 폴리폼의 공간과 컬렉션을 둘러보고 교류할 수 있도록 구성했으며, 가구와 주류, 자동차, 웰니스 등 서로 다른 분야의 브랜드를 함께 소개했다.

이날 디옴이 새롭게 전개하는 이탈리아 엔터테인먼트 브랜드 비스마라(Vismara)도 국내에 처음 공개됐다.

폴리폼은 도쿄 아자부다이 힐스(Azabudai Hills)의 ‘아만 레지던스 도쿄(Aman Residences, Tokyo)’에 적용된 브랜드로도 알려져 있다. 해당 레지던스에는 폴리폼의 맞춤형 키친과 드레스룸 시스템이 적용됐으며, 펜트하우스 한 채가 약 300억 엔에 거래된 것으로 보도된 바 있다.

디옴은 2023년 미노띠 서울(Minotti Seoul)에 이어 올해 폴리폼 서울을 공식 개관하며 국내 하이엔드 리빙 시장에서 글로벌 브랜드와의 파트너십을 이어가고 있다. 이번 행사에서도 폴리폼을 중심으로 샴페인과 위스키, 자동차, 웰니스, 엔터테인먼트 등 여러 영역을 함께 소개했다.

디옴 관계자는 “이번 그랜드 오프닝은 폴리폼 서울의 공식 출발을 알리는 동시에 디옴이 생각하는 하이엔드 라이프스타일을 각 분야의 파트너들과 함께 보여준 자리였다”며 “가구에만 한정하지 않고 고객의 삶을 구성하는 여러 영역을 연결해 보다 완성도 높은 경험을 제안하는 것이 디옴이 지향하는 방향”이라고 전했다.

이어 “앞으로도 각 분야를 대표하는 브랜드들과의 협업을 통해 국내 고객들이 경험할 수 있는 하이엔드 라이프스타일의 범위를 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

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