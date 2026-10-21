김민석 “‘구조적 다수’, 정권 재창출에 필수 과제”

더불어민주당 김민석 대표가 “구조적 다수는 연속 집권 또는 정권 재창출하는 데 있어 필수적인 과제”라고 밝혔다.

김민석 더불어민주당 대표가 18일 부산 동구 민주당 부산시당에서 당 소속 6개 기초단체장들과 간담회를 갖고 있다. 뉴시스

21일 김 대표는 민주당 유튜브 ‘민티07’에 출연해 이재명 대통령의 ‘구조적 다수론’에 대해 “개혁에 있어서 가장 중요한 것은 개혁을 지속시키는 것”이라며 “정권 재창출은 결국에는 그 정권을 성공적으로 운영했느냐의 마지막 성적표가 된다”며 이같이 말했다.

김 대표는 “우리 지지층, 우리 편의 결집은 당연한 것이고 상수”라며 “그에 더해서 어떻게 확산하고 확장할 것인가 하는 문제의식을 갖는 것”이라고 설명했다.

지난 19일 이재명 대통령은 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 “저는 제가 속한 집단이 더 도덕적이고 공익적이라고 생각하지만 구조적으로 보면 소수”라며 “아무리 우리끼리 뭉쳐도 중도 진영과 합리적 보수의 일정 영역이 반대로 뭉치면 재집권이 불가능하다”고 했다. 이어 “중도와 합리적 보수가 동의할 수 있는 판으로 가야 한다”며 “그 동의를 받는 상태가 구조적 다수”라고 발언한 바 있다.

김 대표는 “개혁을 지속적으로 성공하고 집권을 이어가기 위해서는 구조적 다수를 지향해야 한다는 것에 차이는 없는 것 같다. 다만 우선순위 강조점 실현하는 방식 정도에 차이가 있는 거 아닐까 싶다”면서 “대통령께서는 그것을 강조한 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

사회자가 이 대통령이 현시점 ‘구조적 다수론’ 언급한 이유를 묻자 김 대표는 “지금 지지율이 어려움을 겪고 있지 않냐”며 “그 과정에서 여러 가지 해결해야 될 것들이 있다”고 말했다.

이어 그는 “저희 내부에 내부 단합도 이뤄야 하고 정책에 있어서 잘못된 점은 없는지 잘 조율해야 하고 그건 당연한 것”이라며 “그러나 현재 진행되고 또 진행해야 하는 일의 궁극적 방향이 어디에 있는가를 잊으면 안 된다”고 강조했다.

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