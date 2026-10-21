오전까지 곳곳 비…낮부터 기온 '뚝' [오늘날씨]

사진=뉴스1 제공

수요일인 21일은 전국 곳곳에 비가 내린 뒤 낮부터 기온이 떨어지면서 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 10~16도, 낮 최고기온은 15~22도로 예보됐다. 아침 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠지만, 낮부터 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 떨어지겠다.

전날부터 남부지방에 내린 비는 새벽에 대부분 그치겠으며, 제주도는 아침까지 비가 이어진 뒤 잦아들겠다. 중부지방과 전북 일부 지역에는 새벽부터 오전 사이 비가 내리는 곳이 있겠다. 전남권과 경북 일부 내륙, 경남 북서 내륙에는 오후까지 빗방울이 떨어질 가능성이 있다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 강원 내륙·산지에서 5㎜ 미만이다. 충청권은 5㎜ 안팎, 전북은 5~20㎜, 광주·전남은 5~30㎜의 비가 예상된다. 부산·울산·경남과 제주도에는 5~40㎜, 대구·경북 중남부에는 5~20㎜가량의 비가 내리겠다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전에 주의해야 한다.

비가 그친 뒤에도 날씨가 온화해지는 것은 아니다. 낮부터 찬 공기가 남하하고 바람까지 강하게 불면서 실제 기온보다 더 춥게 느껴질 전망이다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울·인천·수원 13도, 춘천 11도, 강릉 15도, 청주 14도, 대전·전주 13도, 광주 14도, 대구 15도, 부산 17도, 울산 16도, 제주 18도 등이다.

낮 최고기온은 서울·인천 15도, 수원 16도, 춘천 15도, 강릉 19도, 청주 17도, 대전·광주 18도, 전주 17도, 대구 19도, 부산 22도, 울산 21도, 제주 22도로 예상된다.

전국 대부분 지역에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠으며, 산지에서는 시속 70㎞ 안팎까지 강해지는 곳이 있겠다. 특히 서해안과 제주도, 강원 산지·동해안, 경북 동해안 등에서는 순간풍속이 시속 70㎞ 이상에 달할 수 있다. 일부 산지에서는 시속 90㎞ 이상의 매우 강한 바람이 예상돼 강풍특보가 발표될 가능성도 있다.

항공기 운항에 차질이 생길 수 있는 만큼 공항 이용객은 사전에 운항 정보를 확인하는 것이 좋겠다.

해상에서도 강한 바람과 높은 물결에 주의해야 한다. 동해 앞바다의 물결은 0.5~3.5m, 서해 앞바다는 1.0~3.0m, 남해 앞바다는 0.5~2.0m로 일겠다. 먼바다에서는 동해 1.0~5.0m, 서해 1.5~3.5m, 남해 1.0~3.5m의 높은 물결이 예상된다.

남해상과 제주도 해상, 동해 남부 해상 등에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있어 해상 안전사고에 각별한 주의가 필요하다.

한편 미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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